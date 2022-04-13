Представитель МИД Германии Кристофер Бургер сообщил, что его страна предоставляет Украине защитные костюмы, снаряжение, противогазы и необходимые медикаменты. Кроме того, он отреагировал на возможную химическую атаку в Мариуполе.

Заметьте Зеленский прокомментировал информацию о применении россиянами химического оружия в Мариуполе

Предложили помощь по возможному расследованию обвинений. Если сообщения подтвердятся, если химическое оружие действительно было применено, это было бы очередным вопиющим нарушением международного права и последующей эскалацией со стороны России,

– подчеркнул Бургер.

Представитель МИД напомнил, что международное право четко запрещает использование химического оружия. Нарушения будут иметь последствия.

"Россия пересекла много красных линий"

Бургер также отметил, что Россия в войне с Украиной пересекла много красных линий. В частности, есть вещи, которые несомненно определяются как военные преступления, преступления против человечества. Бургер подчеркнул, что это происходило в Буче, Мариуполе и других городах.

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