Представник МЗС Німеччини Крістофер Бургер повідомив, що його країна надає Україні захисні костюми, спорядження, протигази та необхідні медикаменти. Окрім того, він відреагував на можливу хімічну атаку у Маріуполі.

Зауважте Зеленський прокоментував інформацію про застосування росіянами хімічної зброї в Маріуполі

Запропонували допомогу щодо можливого розслідування звинувачень. Якщо повідомлення підтвердяться, якщо хімічна зброя дійсно була застосована, це було б черговим кричущим порушенням міжнародного права та подальшою ескалацією з боку Росії,

– наголосив Бургер.

Представник МЗС нагадав, що міжнародне право чітко забороняє використання хімічної зброї. Порушення матиме наслідки.

"Росія перетнула багато червоних ліній"

Бургер також зауважив, що Росія у війні з Україною перетнула багато червоних ліній. Зокрема, є речі, які без сумніву визначаються як воєнні злочини, злочини проти людства. Бургер наголосив: це відбувалося у Бучі, Маріуполі та інших містах.

Важливо – Зеленський про ймовірну хімічну атаку в Маріуполі: дивіться відео