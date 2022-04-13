Також Зеленський згадав неодноразові погрози російських пропагандистів застосувати хімічну зброю в Україні, повідомляє 24 канал. Він вважає, що світ повинен відреагувати на це.

До теми Використання отруйних речовин у Маріуполі вкладається у "сирійську схему", – експерт із розвідки

Наразі неможливо на 100% встановити застосування хімічної зброї у Маріуполі

Президент зазначив, що повідомлення про застосування проти захисників Маріуполя боєприпасу з отруйною речовиною сприймають з особливою увагою. За його словами, наразі не можна робити стовідсоткові висновки про те, яка саме це була речовина. Адже в заблокованому місті неможливо провести повне розслідування та аналіз.

Але, враховуючи неодноразові погрози російських пропагандистів щодо застосування хімічної зброї проти захисників Маріуполя і враховуючи вже неодноразове застосування російською армією, наприклад, фосфорних боєприпасів в Україні, світ має реагувати вже зараз,

– зазначив Зеленський.

Глава держави додав, що світ повинен реагувати на такі погрози окупантів превентивно. Адже після застосування зброї масового ураження будь-яке реагування опісля нічого не змінить. За словами Зеленського, це лише матиме вигляд приниження для демократичного світу.

Дивіться звернення Володимира Зеленського:

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