Про це заявив консультант з питань розвідки Джастін Крамп у коментарі американським журналістам.

Важливо Якщо Росія застосує хімічну зброю – це буде ще одним порушенням міжнародного права, – Австралія

За його спостереженнями, російські військові можуть "починати з малих доз, застосованих за суперечливих обставин", щоб змусити Захід "закрити очі" на це. Але згодом "масштаб використання" такої зброї значно зросте.

Зверніть увагу! Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що наразі є припущення, що у Маріуполі використали фосфорні боєприпаси. Всі деталі зараз встановлюють. Однак загроза застосування хімічної зброї Росією у війні є високою.

Джастін Крамп визнав, що ситуація з використанням хімічної зброї у Маріуполі виглядає досить неоднозначною, бо навіть українська влада заявила, що ще розслідує інцидент. В самій Росії його взагалі не коментували.

Разом з тим експерт нагадав, що після масованого застосування хімічної зброї у Сирії проти повстанців, де росіяни підтримували урядові сили, вони заявляли про "інсценування" хімічної атаки.

Що відомо про ймовірну хімічну атаку у Маріуполі

Ввечері 11 квітня бійці "Азову", що боронять Маріуполь, заявили про хімічну атаку. Отруйну речовину скинули з безпілотника. У постраждалих людей почали проявлятися дихальна недостатність та вестибуло-атактичний синдром. Перший командир полку "Азов" Андрій Білецький заявив, що від хімічної атаки росіян в Маріуполі постраждали 3 людини.

Внаслідок хіматаки на Маріуполь можуть бути постраждалі: дивіться відео