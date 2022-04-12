Об этом заявил консультант по разведке Джастин Крамп в комментарии американским журналистам.

Важно Если Россия применит химическое оружие – это будет еще одним нарушением международного права – Австралия

По его наблюдениям, российские военные могут "начинать с малых доз, применяемых в противоречивых обстоятельствах", чтобы заставить Запад "закрыть глаза" на это. Но впоследствии "масштаб использования" такого оружия значительно возрастет.

Обратите внимание! Заместитель министра обороны Украины Ганна Маляр заявила, что сейчас есть предположение, что в Мариуполе использовали фосфорные боеприпасы. Все детали сейчас устанавливают. Однако угроза применения химического оружия Россией в войне высока.

Джастин Крамп признал, что ситуация с использованием химического оружия в Мариуполе выглядит достаточно неоднозначной, потому что даже украинские власти заявили, что еще расследуют инцидент. В самой России его вообще не комментировали.

Вместе с тем, эксперт напомнил, что после массированного применения химического оружия в Сирии против повстанцев, где россияне поддерживали правительственные силы, они заявляли об "инсценировании" химической атаки.

Что известно о вероятной химической атаке в Мариуполе

Вечером 11 апреля бойцы "Азова", защищающие Мариуполь, заявили о химической атаке. Ядовитое вещество сбросили с беспилотника. У пострадавших людей начали проявляться дыхательная недостаточность и вестибуло-атактический синдром. Первый командир полка "Азов" Андрей Белецкий заявил, что от химической атаки россиян в Мариуполе пострадали 3 человека.

В результате химатаки на Мариуполь могут быть пострадавшие: смотрите видео