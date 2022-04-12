Это вызывает обеспокоенность в мире, заявила министр иностранных дел Австралии Мэрис Пейн.

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Австралия о возможном применении химического оружия Россией

По ее словам, сообщения о том, что российские войска могли разместить химическое вещество в Мариуполе, вызывают глубокую обеспокоенность.

Австралия работает с партнерами, чтобы проверить эти отчеты. Любое использование химического оружия было бы дальнейшим массовым нарушением международного права,

– заявила Пейн.

Химическая атака в Мариуполе

Вечером 11 апреля бойцы "Азова", защищающие Мариуполь, заявили о химической атаке. Ядовитое вещество сбросили с беспилотника. У пострадавших людей начали проявляться следующие симптомы – дыхательная недостаточность и вестибуло-атактический синдром.

Позже основатель и первый командир полка "Азов" Андрей Белецкий заявил, что от химической атаки россиян в Мариуполе пострадали уже 3 человека.

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