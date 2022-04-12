Це викликає занепокоєння у світі, заявила міністр закордонних справ Австралії Меріс Пейн.

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Австралія про можливе застосування хімічної зброї Росією

За її словами, повідомлення про те, що російські війська могли розмістити хімічну речовину в Маріуполі, викликають глибоке занепокоєння.

Австралія працює з партнерами, щоб перевірити ці звіти. Будь-яке використання хімічної зброї було б подальшим масовим порушенням міжнародного права,

– заявила Пейн.

Хімічна атака в Маріуполі

Ввечері 11 квітня бійці "Азову", що боронять Маріуполь, заявили про хімічну атаку. Отруйну речовину скинули з безпілотника. У постраждалих людей почали проявлятися наступні симптоми – дихальна недостатність та вестибуло-атактичний синдром.

Пізніше засновник та перший командир полку "Азов" Андрій Білецький заявив, що від хімічної атаки росіян в Маріуполі постраждали вже 3 людини.

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