Так что страна приняла решение "передать" часть беженцев Германии. Однако заместитель министра внутренних дел Польши Павел Шефернакер сообщил, что Берлин обратился к Варшаве с просьбой прекратить отправлять поезда с украинскими беженцами в Германию.

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Германия просит Польшу не отправлять поезда с украинскими беженцами

По словам Шефернакера, масштабы вынужденных мигрантов из Украины застали страны Европы врасплох. Они фактически заполонили соседние государства.

Вчера вечером я разговаривал с МВД Германии, где нас попросили приостановить спецпоезда, следующие в Германию,

– сказал он в одном из интервью.

Замминистра также отметил, что за 3 дня из Польши поездами уехали 28 тысяч человек. При этом в стране находится 1,5 миллиона украинцев.

Шефернакер подчеркнул, что сейчас все должны поддерживать друг друга и Польша рассчитывает на европейскую солидарность.

Отмечается, что ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что всего с начала военной операции в Украине на территорию стран ЕС прибыло более 1,2 миллиона беженцев. Большинство из них остаются в приграничных странах, в частности, в Польше, Румынии, Словакии, Венгрии и Молдове.

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