Теперь это сделала Германия. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

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Что именно упростила Германия

Как сообщили наши пограничники, теперь украинским перевозчикам будет гораздо проще въехать в Германию.

Страна разрешила осуществлять двусторонние и транзитные перевозки без специальных разрешений. Так можно будет ездить предварительно до конца июня.

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