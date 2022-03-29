Об этом сообщила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Она заверила, что Берлин хочет приостановить весь импорт угля из России.

К теме Страны G7 отказали России платить за газ рублями

Германия вдвое сократила импорт за последние недели

Германия уже вдвое сократила свой импорт за последние несколько недель, особенно каменного угля, и мы не только вдвое сократим его во всех других областях, мы также полностью откажемся от ископаемого топлива, которое поступает из России,

– заверила Бербок.

Ранее немецкие политические лидеры и члены Бундестага призвали правительство Германии полностью отказаться от российских энергоресурсов. Больше сотни подписантов просили принять такие меры, пока Россия не вывела свои войска из Украины. Ранее сообщалось, что с начала полномасштабной войны страны ЕС купили у России нефти, газа и угля почти на 20 миллиардов евро.

В Германии верили, что "Украине осталось несколько часов" в день вторжения: смотрите видео