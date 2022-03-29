Про це повідомила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. Вона запевнила, що Берлін хоче припинити весь імпорт вугілля з Росії.

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Німеччина вдвічі скоротила імпорт за останні тижні

Німеччина вже вдвічі скоротила свій імпорт за останні кілька тижнів, особливо кам'яного вугілля, і ми не тільки вдвічі скоротимо його в усіх інших сферах, ми також повністю відмовимося від викопного палива, яке надходить з Росії,

– запевнила Бербок.

Зазначимо, раніше німецькі політичні лідери та члени Бундестагу закликали уряд Німеччини повністю відмовитись від російських енергоресурсів. Більше ніж сотня підписантів просила вжити таких заходів, поки Росія не вивела своїх військ з України. Раніше повідомлялось, що з початку повномасштабної війни країни ЄС купили у Росії нафти, газу та вугілля майже на 20 мільярдів євро.