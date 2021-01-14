Федеральное правительство Германии 13 января одобрило новые правила въезда из стран с повышенным риском заражения коронавирусом, в частности с Украины. Новые нормы касаются также и тех стран, где обнаружили мутации коронавируса.

Нововведения вступают в силу сегодня, 14 января. Об этом информирует Aerzteblatt. Читайте также "Более заразная" мутация коронавируса из ЮАР добралась до Германии Что нужно для въезда в страну Тем, кто прибывает в Германию из стран с особенно высоким риском заражения или оттуда, где обнаружили распространение мутировавшего коронавируса, придется еще до въезда в страну предоставить отрицательный тест на COVID-19.

Результаты этого теста можно будет предоставлять авиакомпаниям.

Тест нужно сделать не позднее 2 суток до поездки.

Для тех, кто возвращается из стран риска, остается в силе правило 10-дневного карантина.

1 марта путешественники при въезде в Германию будут получать SMS-сообщения о том, какие именно противоэпидемические нормы действуют по всей стране. Узнайте также Германия отключила крупнейший магазин в даркнете: часть серверов была в Украине Обратите внимание! К странам и регионам с особо высоким риском заражения коронавирусом относятся те, где недельный показатель заражения превышает 200 новых случаев на 100 тысяч населения. Перечень таких государств и регионов постоянно обновляется на сайте Института имени Роберта Коха. Согласно данным портала, Украина относится к зоне высокого риска.