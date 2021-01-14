Новые правила для въезда в Германию: что изменилось для украинцев
Федеральное правительство Германии 13 января одобрило новые правила въезда из стран с повышенным риском заражения коронавирусом, в частности с Украины. Новые нормы касаются также и тех стран, где обнаружили мутации коронавируса.
Нововведения вступают в силу сегодня, 14 января. Об этом информирует Aerzteblatt.
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Что нужно для въезда в страну
- Тем, кто прибывает в Германию из стран с особенно высоким риском заражения или оттуда, где обнаружили распространение мутировавшего коронавируса, придется еще до въезда в страну предоставить отрицательный тест на COVID-19.
- Результаты этого теста можно будет предоставлять авиакомпаниям.
- Тест нужно сделать не позднее 2 суток до поездки.
- Для тех, кто возвращается из стран риска, остается в силе правило 10-дневного карантина.
- 1 марта путешественники при въезде в Германию будут получать SMS-сообщения о том, какие именно противоэпидемические нормы действуют по всей стране.
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