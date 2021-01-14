Нові правила для в’їзду в Німеччину: що змінилося для українців
Федеральний уряд Німеччини 13 січня схвалив нові правила щодо в'їзду з країн з підвищеним ризиком зараження коронавірусом, зокрема з України. Нові норми стосуються також і тих країн, де виявили мутації коронавірусу.
Нововведення набувають чинності сьогодні, 14 січня. Про це інформує Aerzteblatt.
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Що потрібно для в’їзду в країну
- Тим, хто прибуває у Німеччину з країн із особливо високим ризиком зараження або звідти, де виявили поширення мутованого коронавірусу, доведеться ще до в'їзду до країни надати негативний тест на COVID-19.
- Результати цього тесту можна буде надавати авіакомпаніям.
- Тест потрібно зробити не пізніше 2 діб до поїздки.
- Для тих, хто повертається з країн ризику, залишається чинним правило 10-денного карантину.
- 1 березня подорожні при в'їзді до Німеччини будуть отримувати SMS-повідомлення про те, які саме протиепідемічні норми діють по всій країні.
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