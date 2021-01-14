Федеральний уряд Німеччини 13 січня схвалив нові правила щодо в'їзду з країн з підвищеним ризиком зараження коронавірусом, зокрема з України. Нові норми стосуються також і тих країн, де виявили мутації коронавірусу.

Нововведення набувають чинності сьогодні, 14 січня. Про це інформує Aerzteblatt. Читайте також "Більш заразна" мутація коронавірусу з ПАР дісталась Німеччини Що потрібно для в’їзду в країну Тим, хто прибуває у Німеччину з країн із особливо високим ризиком зараження або звідти, де виявили поширення мутованого коронавірусу, доведеться ще до в'їзду до країни надати негативний тест на COVID-19.

Результати цього тесту можна буде надавати авіакомпаніям.

Тест потрібно зробити не пізніше 2 діб до поїздки.

Для тих, хто повертається з країн ризику, залишається чинним правило 10-денного карантину.

1 березня подорожні при в'їзді до Німеччини будуть отримувати SMS-повідомлення про те, які саме протиепідемічні норми діють по всій країні. Дізнайтеся також Німеччина відключила найбільший магазин у даркнеті: частина серверів була в Україні Зверніть увагу! До країн та регіонів з особливо високим ризиком зараження коронавірусом належать ті, де тижневий показник зараження перевищує 200 нових випадків на 100 тисяч населення. Перелік таких держав і регіонів постійно оновлюється на сайті Інституту імені Роберта Коха. Згідно з даними порталу, Україна належить до зони високого ризику.