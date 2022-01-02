Это произошло еще перед началом 2022 года – 31 декабря. В федеральном правительстве уверяют – на обеспечение электроэнергией людей и предприятий это не повлияет.

Тем временем У Украины ядерного топлива – на полтора года вперед

В Европе станет меньше атомных станций: Германия остановила еще 3

Германия 31 декабря остановила работу трех атомных станций. Вместе они снабжали электричеством миллионы немецких семей почти 40 лет (с 1980-х).

В частности, закрыли следующие АЭС:

Брокдорф – в 40 километрах от Гамбурга на реке Эльба.

Гронде – в 40 километрах от Ганновера.

И Гундремминген – в 80 километрах от Мюнхена.

Кстати, предварительное закрытие АЭС произошло еще в декабре 2019 года. Тогда Германия приостановила атомную станцию ​​Филиппсбург.

Федеральное правительство Германии заявило, что:

Вывод из эксплуатации этих атомных станций не повлияет на обеспечение населения и бизнеса электроэнергией (АЭС давали только 13% энергии в Германии в 2021 году).

Более того, уже в 2022 году Германия хочет закрыть и остальную часть АЭС, а к 2030 – отказаться от угля. Все это для того, чтобы сделать самую большую экономику Европы "климатически нейтральной".

Для сравнения: в Украине работают 4 атомные электростанции. За 2020 год они произвели 54,9% всей электроэнергии в стране.

Что интересно, решение о поэтапном отказе от ядерной энергетики приняло еще правительство Герхарда Шредера в 2002 году. Того самого, который сейчас работает в правлении российского "Газпрома".

Важно Тарифы на электроэнергию в 2022 году: какие изменения ждут украинцев

Следует знать:

Хватит ли Украине угля для электростанций этой зимой.

Правительство решило, что Украина к 2030 году должна существенно сократить потребление энергии.