Це сталося ще перед початком 2022 року – 31 грудня. У федеральному уряді запевняють – на забезпечення електроенергією людей та підприємств це геть не вплине.

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У Європі стане менше атомних станцій: Німеччина зупинила ще 3

Німеччина 31 грудня зупинила роботу трьох атомних станцій. Разом вони забезпечували електрикою мільйони німецьких сімей майже 40 років (з 1980-х).

Зокрема, закрили такі АЕС:

Брокдорф – за 40 кілометрів від Гамбурга на річці Ельба.

Гронде – за 40 кілометрів від Ганновера.

І Гундреммінген – за 80 кілометрів від Мюнхена.

До слова, попереднє закриття АЕС сталося ще в грудні 2019 року. Тоді Німеччина зупинила атомну станцію Філіппсбург.

Федеральний уряд Німеччини заявив, що:

Виведення з експлуатації цих атомних станцій не вплине на забезпечення населення та бізнесу електроенергією (АЕС давали тільки 13% енергії у Німеччині у 2021 році).

Ба більше, вже у 2022 Німеччина хоче закрити й решту АЕС, а до 2030 – відмовитися від вугілля. Усе це для того, щоб зробити найбільшу економіку Європи "кліматично нейтральною".

Для порівняння: в Україні працюють 4 атомні електростанції. За 2020 рік вони виробили 54,9% всієї електроенергії в країні.

Що цікаво, рішення про поетапну відмову від ядерної енергетики ухвалив ще уряд Герхарда Шредера у 2002 році. Того самого, який зараз працює у правлінні російського "Газпрому".

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Варто знати:

Чи вистачить Україні вугілля для електростанцій цієї зими.

Уряд вирішив, що Україна до 2030 року має суттєво скоротити споживання енергії.

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