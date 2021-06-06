Об активности разведки России рассказал глава Федерального ведомства по защите Конституции Германии (служба контрразведки) Томас Хальденванг.
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Германия заявила об активизации российской разведки
Достигнутый за это время уровень (активности разведки России – 24 канал) был знаком нам только со времен Холодной войны,
– отметил Хальденванг.
Глава службы немецкой контрразведки подчеркнул, что российские агенты пытаются "установить контакт в среде людей, принимающих политические решения" в Германии.
Предыдущий инцидент с российской разведкой
- Вблизи важного американского ракетного полигона возле побережья Гавайев недавно заметили российский разведывательный корабль.
- За ним следил Тихоокеанский флот Соединенных Штатов.
- Выявление судна привело к тому, что отложили запланированные испытания на ракетном полигоне.