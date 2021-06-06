Про активність розвідки Росії розповів очільник Федерального відомства із захисту Конституції Німеччини (служба контррозвідки) Томас Хальденванг.

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Німеччина заявила про активізацію російської розвідки

Досягнутий за цей час рівень (активності розвідки Росії – 24 канал) був знайомий нам досі тільки з часів Холодної війни,

– зазначив Хальденванг.

Глава служби німецької контррозвідки наголосив, що російські агенти намагаються "встановити контакт у середовищі людей, які приймають політичні рішення" в Німеччині.

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