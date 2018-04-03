Германия хочет экстрадировать Пучдемона в Испанию

Немецкая прокуратура уже подала в суд ходатайство об экстрадиции лидера каталонских бунтарей Карлеса Пудчемона.

Об этом сообщает La Vanguardia.

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Сейчас Корлес Пучдемон находится под стражей в немецкой земле Шлезвиг-Гольштейн. Местная полиция задержала политика 25 марта, когда он ехал из Дании в Бельгию, где проживал после бегства из Испании.

Суд будет рассматривать этот вопрос в рамках немецкой правовой базы, а слушания могут длиться от 60 дней до 90 дней.

Экс-лидера Каталонии обвиняют в организации мятежа в испанской автономии, в частности – и неконституционного референдума о независимости региона. Пудчемону грозит 30 лет тюрьмы.