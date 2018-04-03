Німеччина хоче екстрадувати Пучдемона до Іспанії

Німецька прокуратура вже подала до суду клопотання про екстрадицію лідера каталонських бунтарів Карлеса Пудчемона.

Про це повідомиляє La Vanguardia.

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Зараз Корлес Пучдемон перебуває під вартою у німецькій землі Шлезвіг-Гольштейн. Місцева поліція затримала політика 25 березня, коли він їхав з Данії до Бельгії, де проживав після втечі з Іспанії.

Суд розглядатиме це питання в рамках німецької правової бази, а слухання можуть тривати від 60 днів до 90 днів.

Екс-лідера Каталонії звинувачують в організації заколоту в іспанській автономії, зокрема – і неконституційного референдуму про незалежність регіону. Пудчемону загрожує 30 років тюрми.