Пучдемон звернувся до Меркель з важливим проханням

Екс-лідер Каталонії просить Німеччину не видавати його іспанській владі. З таким зверненням Карлес Пучдемон звернувся особисто до канцлера ФРН Ангели Меркель.

Про це повідомили німецькі ЗМІ. Зараз політика утримують у в'язниці німецького міста Ноймюнстер. А тим часом судова влада розглядає питання про його екстрадицію до Іспанії.

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У неділю, 25 березня, одразу ж після арешту Карлеса Пучдемона в Каталонії спалахнули масові протести. На вулиці Барселони вийшли тисячі людей, вони вимагали звільнити політика з-під варти.

Коли вони кидають за ґрати наших керівників, обраних демократичним шляхом, то йдуть проти народу. Тож ми будемо надалі мирно протестувати, як і робили досі,

– зазначила учасниця акції протесту Андріана Вердагер.

Та мирна акція непокори переросла у сутички між протестувальниками та поліцією. Загалом з обох боків постраждали близько ста людей.



Протест не припинявся ще кілька днів. Прихильники Пучдемона перекрили кілька основних магістралей у Каталонії. Та правоохоронці силоміць розігнали незгідних.



У Німеччині Карлеса Пучдемона затримали за європейським ордером, виданим Верховним судом Іспанії. Мадрид вимагає видати йому екс-лідера каталонських бунтарів. Прокуратура землі Шлезвіг-Гольштейн тепер має перевірити документи у справі Пучдемона і з'ясувати, чи є підстави для його екстрадиції.



"Остаточне рішення мають ухвалити до Великодня. Це – виключно юридична процедура, тут немає жодного політичного підтексту", – переконаний заступник прокурора землі Шлезвіг-Гольштейн Ральф Деппер.



А тим часом у Каталонії досі не обрали очільника регіону. У грудні минулого року на регіональних виборах перемогли прихильники незалежності автономії. Та Карлес Пучдемон після втечі до Бельгії відмовився від амбіцій знову керувати Каталонією. А ще двоє кандидатів – його сподвижники Йорді Санчес та Жорді Турулл – не змогли очолити регіональний уряд через свій арешт. За організацію повстання Карлесу Пучдемону загрожує 30 років тюрми. Днями звинувачення у заколоті пред'явили ще 12 політикам.

До слова, екс-лідер Каталонії Карлес Пучдемон виїхав за межі Фінляндії після того, як країна отримала офіційний запит від Іспанії на видачу в рамках дії європейського ордера на арешт екс-глави Женералітату.