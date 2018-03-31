Пучдемон обратился к Меркель с важной просьбой

Экс-лидер Каталонии просит Германию не выдавать его испанским властям. С таким обращением Карлес Пучдемон обратился лично к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель.

Об этом сообщили немецкие СМИ. Сейчас политика удерживают в тюрьме немецкого города Ноймюнстер. А тем временем судебная власть рассматривает вопрос о его экстрадиции в Испанию.

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В воскресенье, 25 марта, сразу же после ареста Карлеса Пучдемона в Каталонии вспыхнули массовые протесты. На улице Барселоны вышли тысячи людей, они требовали освободить политика из-под стражи.

Когда они бросают за решетку наших руководителей, избранных демократическим путем, то идут против народа. Поэтому мы будем в дальнейшем мирно протестовать, как это делали до сих пор,

– отметила участница акции протеста Андриана Вердагер.

И мирная акция неповиновения переросла в столкновения между протестующими и полицией. Всего с обеих сторон пострадали около ста человек.

Протест не прекращался еще несколько дней. Сторонники Пучдемона перекрыли несколько основных магистралей в Каталонии. Но правоохранители силой разогнали несогласных.

В Германии Карлеса Пучдемона задержали по европейскому ордеру, выданному Верховным судом Испании. Мадрид требует выдать ему экс-лидера каталонских бунтарей. Прокуратура земли Шлезвиг-Гольштейн теперь должна проверить документы по делу Пучдемона и выяснить, есть ли основания для его экстрадиции.

"Окончательное решение должны принять к Пасхе. Это – исключительно юридическая процедура, здесь нет никакого политического подтекста", – убежден заместитель прокурора земли Шлезвиг-Гольштейн Ральф Деппер.

А тем временем в Каталонии до сих пор не выбрали руководителя региона. В декабре прошлого года на региональных выборах победили сторонники независимости автономии. И Карлес Пучдемон после бегства в Бельгию отказался от амбиций вновь управлять Каталонией. А еще два кандидата – его сподвижники Йорди Санчес и Жорди Турулл – не смогли возглавить региональное правительство из-за своего ареста. За организацию восстания Карлесу Пучдемону грозит 30 лет тюрьмы. На днях обвинения в мятеже предъявили еще 12 политикам.

К слову, экс-лидер Каталонии Карлес Пучдемон выехал за пределы Финляндии после того, как страна получила официальный запрос от Испании на выдачу в рамках действия европейского ордера на арест экс-главы Женералитата.