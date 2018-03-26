Во время протестов в Каталонии в столкновениях с полицией пострадали 98 человек
В Каталонии 25 марта вспыхнули протесты против задержания в Германии бывшего премьера региона Карлеса Пучдемона. Эти протесты переросли в столкновения с полицией, в результате которых пострадали 98 человек.
Об этом в Twitter сообщает каталонская медицинская служба.
Отметим, что 25 марта немецкая полиция задержала экс-главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона на границе с Данией на пути его следования из Финляндии в Бельгию. Немецкая прокуратура рассматривает возможность экстрадиции Пучдемона в Испанию. После этого в Каталонии вспыхнули протесты.
"Данные на 00:00 (01:00 по Киеву): Служба медицинской помощи предоставила в целом помощь 98 раз, в основном – ушибы", – говорится в сообщении.
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По данным медиков, 90 человек пострадали в Барселоне, все второстепенного характера (из них 22 – работники правоохранительных органов), 7 – в Льейде и 1 – в Таррагоне.
Согласно сообщениям испанских СМИ, в результате столкновений задержаны по меньшей мере три человека. Самые масштабные акции проходят возле здания представительства правительства Испании в Каталонии, консульства Германии в Барселоне, а также перед зданиями представительств правительства Испании в Таррагоне, Льейде и Жироне.
В то же время в Барселоне протестующие забросали стражей порядка дымовыми шашками, бутылками, банками и выкрикивали "предатели". В ответ полиция применила резиновые дубинки. Митингующие также перекрыли несколько автомобильных трасс в Каталонии.