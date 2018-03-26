Во время протестов в Каталонии в столкновениях с полицией пострадали 98 человек

В Каталонии 25 марта вспыхнули протесты против задержания в Германии бывшего премьера региона Карлеса Пучдемона. Эти протесты переросли в столкновения с полицией, в результате которых пострадали 98 человек.

Об этом в Twitter сообщает каталонская медицинская служба.

Отметим, что 25 марта немецкая полиция задержала экс-главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона на границе с Данией на пути его следования из Финляндии в Бельгию. Немецкая прокуратура рассматривает возможность экстрадиции Пучдемона в Испанию. После этого в Каталонии вспыхнули протесты.

"Данные на 00:00 (01:00 по Киеву): Служба медицинской помощи предоставила в целом помощь 98 раз, в основном – ушибы", – говорится в сообщении.

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Actualització dades 00h: el #SEM ha realitzat en total 98 atencions sanitàries per les mobilitzacions d’avui, principalment per contusions: 90 a Barcelona, totes de caràcter lleu (22 d’ells Mossos d’Esquadra) i 1 de menys greu i, per altra banda, 7 a Lleida i 1 a Tarragona lleus — SEM. Generalitat (@semgencat) 25 марта 2018 г.

По данным медиков, 90 человек пострадали в Барселоне, все второстепенного характера (из них 22 – работники правоохранительных органов), 7 – в Льейде и 1 – в Таррагоне.

Согласно сообщениям испанских СМИ, в результате столкновений задержаны по меньшей мере три человека. Самые масштабные акции проходят возле здания представительства правительства Испании в Каталонии, консульства Германии в Барселоне, а также перед зданиями представительств правительства Испании в Таррагоне, Льейде и Жироне.

В то же время в Барселоне протестующие забросали стражей порядка дымовыми шашками, бутылками, банками и выкрикивали "предатели". В ответ полиция применила резиновые дубинки. Митингующие также перекрыли несколько автомобильных трасс в Каталонии.

Otro video mas donde se ve a los moscos intentando atropellar a gente

video de @tomasgraytpic.twitter.com/MV6EzACTIt — juan carlos mohr (@juancarlosmohr) 25 марта 2018 г.

Els manifestants intenten barrar el pas a les furgonetes dels @mossos, que condueixen a tota velocitat per la cruïla de València amb Bruc https://t.co/CaDVUCfLJZ@btvnoticies pic.twitter.com/lUrrswfXqB — Sergi Unanue (@SergiUnanue) 25 марта 2018 г.