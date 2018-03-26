Під час протестів у Каталонії в сутичках з поліцією постраждали 98 осіб: відео
У Каталонії 25 березня спалахнули протести проти затримання в Німеччині колишнього прем'єра регіону Карлеса Пучдемона. Ці протести переросли в сутички з поліцією, внаслідок яких постраждали 98 осіб.
Про це в Twitter повідомляє каталонська медична служба.
Зазначимо, що 25 березня німецька поліція затримала екс-главу уряду Каталонії Карлеса Пучдемона на кордоні з Данією на шляху його прямування з Фінляндії в Бельгію. Німецька прокуратура розглядає можливість екстрадиції Пучдемона в Іспанію. Після цього в Каталонії спалахнули протести.
"Дані на 00:00 (01:00 за Києвом): Служба медичної допомоги надала загалом допомогу 98 разів, в основному – забої", – мовиться в повідомленні.
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За даними медиків, 90 осіб постраждали в Барселоні, всі другорядного характеру (з них 22 – працівники правоохоронних органів), 7 – у Льєйді та 1 – у Таррагоні.
Згідно з повідомленнями іспанських ЗМІ, в результаті сутичок затримані щонайменше три людини. Наймасштабніші акції проходить біля будівлі представництва уряду Іспанії в Каталонії, консульства Німеччини в Барселоні, а також перед будівлями представництв уряду Іспанії в Таррагоні, Льєйді та Жироні.
Водночас у Барселоні протестувальники закидали правоохоронців димовими шашками, пляшками, банками і вигукували "зрадники". У відповідь поліція застосувала гумові кийки. Мітингувальники також перекрили кілька автомобільних трас у Каталонії.
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