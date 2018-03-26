Під час протестів у Каталонії в сутичках з поліцією постраждали 98 осіб: відео

У Каталонії 25 березня спалахнули протести проти затримання в Німеччині колишнього прем'єра регіону Карлеса Пучдемона. Ці протести переросли в сутички з поліцією, внаслідок яких постраждали 98 осіб.

Про це в Twitter повідомляє каталонська медична служба.

Зазначимо, що 25 березня німецька поліція затримала екс-главу уряду Каталонії Карлеса Пучдемона на кордоні з Данією на шляху його прямування з Фінляндії в Бельгію. Німецька прокуратура розглядає можливість екстрадиції Пучдемона в Іспанію. Після цього в Каталонії спалахнули протести.

"Дані на 00:00 (01:00 за Києвом): Служба медичної допомоги надала загалом допомогу 98 разів, в основному – забої", – мовиться в повідомленні.

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Actualització dades 00h: el #SEM ha realitzat en total 98 atencions sanitàries per les mobilitzacions d’avui, principalment per contusions: 90 a Barcelona, totes de caràcter lleu (22 d’ells Mossos d’Esquadra) i 1 de menys greu i, per altra banda, 7 a Lleida i 1 a Tarragona lleus — SEM. Generalitat (@semgencat) 25 марта 2018 г.

За даними медиків, 90 осіб постраждали в Барселоні, всі другорядного характеру (з них 22 – працівники правоохоронних органів), 7 – у Льєйді та 1 – у Таррагоні.

Згідно з повідомленнями іспанських ЗМІ, в результаті сутичок затримані щонайменше три людини. Наймасштабніші акції проходить біля будівлі представництва уряду Іспанії в Каталонії, консульства Німеччини в Барселоні, а також перед будівлями представництв уряду Іспанії в Таррагоні, Льєйді та Жироні.

Водночас у Барселоні протестувальники закидали правоохоронців димовими шашками, пляшками, банками і вигукували "зрадники". У відповідь поліція застосувала гумові кийки. Мітингувальники також перекрили кілька автомобільних трас у Каталонії.

Otro video mas donde se ve a los moscos intentando atropellar a gente

video de @tomasgraytpic.twitter.com/MV6EzACTIt — juan carlos mohr (@juancarlosmohr) 25 марта 2018 г.

Els manifestants intenten barrar el pas a les furgonetes dels @mossos, que condueixen a tota velocitat per la cruïla de València amb Bruc https://t.co/CaDVUCfLJZ@btvnoticies pic.twitter.com/lUrrswfXqB — Sergi Unanue (@SergiUnanue) 25 марта 2018 г.