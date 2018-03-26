08:54
26 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
1°C
5°C -6°C
  • вівторок
    6°C -3°C
  • середа
    2°C -1°C
  • четвер
    1°C -2°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВО RYANAIR ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Православний комікс. Царство імені Путіна
Вєсті Кремля
22:10, 24 березня
Вєсті. UA. Жир. Дежавю Савченко. Сюрприз Тимошенко з того світу
Вєсті.UA
18:32, 24 березня
Як російські інвестори крадуть
ЦРУ
23:20, 22 березня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Магія вінілових платівок
Згадати все
00:32, 23 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВО RYANAIR ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Під час протестів у Каталонії в сутичках з поліцією постраждали 98 осіб: відео

161 Читать новость на русском
Протести в Каталонії
Протести в Каталонії / Фото з соціальних мереж

У Каталонії 25 березня спалахнули протести проти затримання в Німеччині колишнього прем'єра регіону Карлеса Пучдемона. Ці протести переросли в сутички з поліцією, внаслідок яких постраждали 98 осіб.

Про це в Twitter повідомляє каталонська медична служба.

Зазначимо, що 25 березня німецька поліція затримала екс-главу уряду Каталонії Карлеса Пучдемона на кордоні з Данією на шляху його прямування з Фінляндії в Бельгію. Німецька прокуратура розглядає можливість екстрадиції Пучдемона в Іспанію. Після цього в Каталонії спалахнули протести.

"Дані на 00:00 (01:00 за Києвом): Служба медичної допомоги надала загалом допомогу 98 разів, в основному – забої", – мовиться в повідомленні.

Читайте також: У Каталонії хочуть утворити своєрідний Донбас, – експерт про потенційне відокремлення Барселони

За даними медиків, 90 осіб постраждали в Барселоні, всі другорядного характеру (з них 22 – працівники правоохоронних органів), 7 – у Льєйді та 1 – у Таррагоні.

Згідно з повідомленнями іспанських ЗМІ, в результаті сутичок затримані щонайменше три людини. Наймасштабніші акції проходить біля будівлі представництва уряду Іспанії в Каталонії, консульства Німеччини в Барселоні, а також перед будівлями представництв уряду Іспанії в Таррагоні, Льєйді та Жироні.

Водночас у Барселоні протестувальники закидали правоохоронців димовими шашками, пляшками, банками і вигукували "зрадники". У відповідь поліція застосувала гумові кийки. Мітингувальники також перекрили кілька автомобільних трас у Каталонії.

Теги: Сутички Каталонія протести
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
В Луганске женщины приходят в армию, чтобы разбивать гражданские семьи
сьогодні, 08:35 В Луганске женщины приходят в армию, чтобы разбивать гражданские семьи
Ольга Черненко 733
Топ-5 блогів тижня: жахи Луганська, повернення Криму та Донбасу і батальйон ЗСУ у Береговому
25 березня, 22:01 Топ-5 блогів тижня: жахи Луганська, повернення Криму та Донбасу і батальйон ЗСУ у Береговому
Блог Медіа 2011
Найсмішніші меми тижня:
25 березня, 20:01 Найсмішніші меми тижня: "вибухова" Савченко та "вождь" Путін
3833
Выборы в Италии: смогут ли
25 березня, 19:00 Выборы в Италии: смогут ли "друзья Путина" изменить баланс сил в Европе
Катерина Одарченко 1166
Lenovo S5 та Sony Xperia XZ2: огляд переваг та недоліків нових смартфонів
25 березня, 17:37 Lenovo S5 та Sony Xperia XZ2: огляд переваг та недоліків нових смартфонів
1210
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук