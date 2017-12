У Каталонії хочуть утворити своєрідний Донбас, – експерт про потенційне відокремлення Барселони

У Каталонії дві організації – "Barcelona is not Catalonia" та "Barcelona via fora" – виступають за незалежність Барселони.

Мета "нових сепаратистів" – утворити новий регіон з назвою Табарнія, зробити його автономною громадою – своєрідним "Донбасом" за путінським сценарієм, після чого відокремити Табарнію в якості нової європейської держави від Каталонії, пише у статті для сайту "24" експерт із міжнародних питань Борис Немировський. Читайте також: Парламентські вибори в Каталонії: Портников пояснив результати Так звана Республіка Табарнія, у разі свого законного існування, складатиметься із двох каталонських регіонів – Барселони та Таррагони, зауважує автор публікації. Вимоги "табарнійських сепаратистів" буквально віддзеркалюють ті ж вимоги, які свого часу висував президент уряду Каталонії Карлес Пучдемон до влади Іспанії, додає Немировський. Експерт нагадує, що ідея утворення "регіону Табарнії" з'явилася ще кілька років тому, але зараз вона переживає справжній бум популярності після того, як під час дострокових парламентських виборів у Каталонії 21 грудня прихильники незалежності регіону набрали вагому частину голосів. Поборники ідеї незалежності Барселони – організації "Barcelona via fora" ("За вихід Барселони") та "Barcelona is not Catalonia" ("Барселона не Каталонія") мають спільну програму і мету. Наш проект – це не сатира, ми робимо все це цілком серйозно,

– наголошують лідери цих організацій. Детальніше читайте у публікації: Поглузувати над сепаратистами, або Як Барселона із Каталонією "розлучається"