Поглузувати над сепаратистами, або Як Барселона із Каталонією "розлучається"

Ще зовсім недавно в іспанській провінції Каталонія вирували пристрасті: провінційний уряд на чолі з прем'єр-міністром Карлесом Пучдемоном намагався відірвати Каталонію від Іспанії та утворити нову державу. Цього не вийшло, і всі, здавалось, трохи заспокоїлись...

Заспокоїлись? Аж ніяк! Зустрічайте: Табарнія – нова потенційна європейська держава, яка хоче відокремитись... тепер вже від Каталонії. Разом зі столицею провінції – містом Барселоною.

Барселона – це не просто місто, не просто порт і навіть не просто столиця. Це – каталанська гордість. Чудова, красива та відома всьому світові. Одне з найбільших міст іспанського Північного Сходу, магніт для туристів та один із найпотужніших економічних "вузлів" всієї Іспанії. Якби Каталонії вдалося відокремитись від королівства – Барселона стала б столицею для двох мільйонів "нових європейців" – так вважали каталонські націоналісти.

Але тепер їхні плани заперечують не лише корінні іспанці, а ще й власні сусіди, яким нецікава відокремлена Каталонія, а цікава власна незалежність. Одразу дві організації – "Barcelona is not Catalonia" та "Barcelona via fora" – цілком серйозно заявили про свої наміри відокремити Барселону від Каталонії у випадку, якщо Каталонія, у свою чергу, відокремиться від Іспанії. Вони не уточнювали, чи бажають при цьому залишитися іспанцями, а чи податися у цілком автономне плавання, але аргументи, які вони наводять на користь відокремлення від Каталонії, є разюче схожими на аргументи, якими оперують каталонські націоналісти, доводячи необхідність відокремлення цього регіону від Іспанії.



Дві організації – "Barcelona is not Catalonia" та "Barcelona via fora" прагнуть відокремлення Барселони від Каталонії

Все це робиться із напрочуд серйозними обличчями і важко сказати – це справжня агітація, чи такий собі флешмоб. Сама тема з'явилася одразу після святкування Різдва західного обряду і стала "вірусною", розповсюдившись по всьому світу.

"Barcelona is not Catalonia!"

Звичайно, це все є жартом, напрочуд влучною сатирою на войовничих каталонських націоналістів – проте цей жарт раптом знову "наелектризував" усю Іспанію. Мета "нових сепаратистів": утворити в масовій уяві новий регіон з назвою Табарнія, зробити його автономною громадою – своєрідним "Донбасом" за путінським сценарієм, але вже у складі Каталонії, після чого відокремити цю Табарнію в якості нової європейської держави від Каталонії. Складатися вона має з двох каталонських регіонів – Барселони та Таррагони – в обох, слід зазначити, прихильники "іспанської ідеї" мають більшість над прихильниками "незалежної Каталонії" і голосують, відповідно, за проіспанські партії. Під час останніх позачергових виборів, які відбулися 21 грудня, в обох цих регіонах перемогла ліберальна проіспанська партія Ciudadanos ("Громадяни") зі своєю кандидаткою Інес Аррімадас.



Популісти із партії "Громадяни" святкують перемогу на дострокових парламентських виборах у Каталонії

Насправді, ідея утворення "регіону Табарнії" з'явилася кілька років тому, але зараз вона переживає справжній бум популярності – після того, як під час позачергових каталонських парламентських виборів 21 грудня сепаратистські партії знову зібрали бодай малесеньку, але все ж таки більшість голосів. Самі "жартівники", які свого часу вигадали Табарнію, нині не мають жодного стосунку до цієї популяризації – вона пішла хвилею через Інтернет, через Фейсбук та Твіттер. Проіспанські політики в Каталонії "причепилися до потягу" та теж активно включилися в цей хайп. Наразі електронну петицію про утворення Табарнії підписали вже понад 65 тисяч каталонців. Географічна мапа Республіки Табарнія із Барселоною в якості столиці розповсюджується Інтернетом з блискавичною швидкістю. Дехто вже цілком серйозно запитує:

Барселона – це не Каталонія?

Це, звичайно, жарт, але як довго він ним залишатиметься?



"Вірусна" мапа потенційної Республіки Табарнія у складі Каталонії

Через Інтернет вже поширюються і вимоги "табарнійських сепаратистів", які сформовані у декілька пунктів:

• У жовтні 2019 року має бути проведений референдум про відокремлення Табарнії від Каталонії.

• Цей референдум має покласти край "податковому грабунку" з боку каталонської "центральної влади". Зрештою, пояснюють "табарнійські активісти", Барселона та її приміська зона заробляють більше грошей, ніж інші регіони Каталонії. "Досить годувати Каталонію!" – це гасло, яке нагадує заклики каталонських сепаратистів – спрямоване тепер проти них самих.

• Пенсії залишаться на нинішньому рівні, бо в Табарнії будуть гроші на їхню виплату – вона ж бо найбагатша серед каталонських регіонів.

• Штрафи для власників магазинів, в яких обслуговування ведеться виключно іспанською мовою, скасовуються. Обидві мови, іспанська та каталонська, стають офіційними мовами Табарнії.

• На своїй сторінці в Інтернеті організатори референдуму обіцяють незабаром вигадати та розповсюдити табарнійські знамена, якими небайдужі громадяни майбутньої республіки зможуть прикрасити свої балкони та вікна.

• Також незабаром з'являться "паперові" петиції про утворення Табарнії, які можна буде підписати "традиційно".

"З речами на вихід"?

"Ми вважаємо, що можемо краще керувати незалежною Барселоною", – заявляють представники "табарнійських сепаратистів", чия організація має назву "Barcelona via fora", тобто "За вихід Барселони". Вона ще не настільки відома, як "Barcelona is not Catalonia", але її мета збігається з метою "старшої сестри" – відокремелення Барселони від Каталонії. Заснована вона була чотири роки тому групою підприємців та юристів.

Наш проект – це не сатира, ми робимо все це цілком серйозно,

– наголошують організатори.

Настільки серйозно, що дехто й справді не на жарт засумнівався. Так, на початку 2018 року організація має бути офіційно зареєстрованою. Жителі Барселони, кажуть активісти "Barcelona via fora", відрізняються від сусідів з інших каталанських регіонів. "Ми змогли б правити автономною Барселоною значно краще, ніж це робиться зараз", – стверджують вони. Особливе хвилювання викликає в них той сумний факт, що тисячі підприємств із початком каталонських заворушень перенесли свої штаб-квартири з Барселони до інших іспанських міст – насамперед, до Мадрида та Валенсії. Бізнес не любить галасу й постійні демонстрації та бійки з поліцією не сприяють нормальній торгівлі.

Отримавши автономію, Барселона поверне бізнес,

– впевнені "табарнійці".

До речі, з юридичної точки зору, їхні вимоги виглядають цілком слушно: іспанський закон передбачає можливість перетворення провінцій на автономні громади.

Посміятися над сепаратистами

Загалом, неозброєним оком помітно, що вся ця "двіжуха" є нічим іншим, як влучним та дошкульним кепкуванням над каталонськими сепаратистами. Їхні вимоги буквально віддзеркалюють вимоги, які висував Карлес Пучдемон та його попихачі.

1. Вони використовують ті ж аргументи, що і каталонські сепаратисти – ніби дзеркало перед ними тримають. У випадку "Табарнії" вони повторюють: "Каталонія нас грабує", маючи на увазі, що Барселона заробляє найбільше грошей у провінції. Або: "Громадяни Табарнії прагнуть лише проголосувати" – вони, мовляв, не за незалежність, а всього-на-всього за демократію. Те ж саме повторює Пучдемон про "громадян Каталонії".

2. Вони чітко розмежовують розбіжності, в яких заплуталися каталонські сепаратисти: чому, власне, саме каталонці мають голосувати за відокремлення? Чому жителі будь-якого регіону "незалежної республіки Каталонія" не мають подібного права? Чому, наприклад, барселонці не можуть проголосувати за те, аби залишитись у складі Іспанії? До речі, у випадку подібного розвитку подій, на ідеї каталонської незалежності можна було б ставити хрест: Барселона надто важлива для їхніх планів.

3. Вони демонструють, що каталонські сепаратисти отримали більшість у новому парламенті лише тому, що голоси, віддані в інших каталонських регіонах, є більш вагомими, ніж ті, які були віддані власне у Барселоні. Це витікає з особливостей каталонського виборчого права. Під час виборів 21 грудня три каталонські сепаратистські партії отримали разом 47,5% голосів – але водночас здобули більшість місць у парламенті.

Подібні акції чудово підкреслюють просту думку: політичні нації, як правило, не виникають зі вчора на сьогодні, на порожньому місці. Вони формуються, вони існують, перш за все, в людських головах, в уяві тих людей, які відчувають себе причетними до них – так, як свого часу сформувалася політична нація з назвою "американці" або ж політична нація з назвою "українці". Так само і в Каталонії живе величезна кількість людей, які вважають себе причетними до політичної нації з назвою "іспанці" й хотіли б далі жити в країні з назвою Іспанія. Бо, якщо просто вигадати нову націю, назвати її "незалежною Каталонією", або, скажімо, "народом Криму" чи якимись "донбасянами" – від того вони ще не стануть нацією чи державою. І це вже ніякий не жарт.

