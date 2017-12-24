16:25
24 груд 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СТАНІСЛАВ ЄЖОВ НАФТОГАЗ ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Нова
Вєсті Кремля
20:18, 23 грудня
Вєсті.UA.Жир. Відьмацька партія Савченко. Гардероб найбільшого патріота
Вєсті.UA
20:39, 23 грудня
Мільярд в кишеню: хто дерибанить особливо цінну державну землю
ЦРУ
09:06, 20 грудня
Як Кабмін запхав свого носа в унітази
Підсумки дна
18:00, 10 грудня
Згадати Все. Зв’язок у домобільну еру
Згадати все
23:48, 21 грудня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
СТАНІСЛАВ ЄЖОВ НАФТОГАЗ ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ

Пучдемон просить дозвіл Іспанії повернутись у Каталонію

09:54, сьогодні 436 Читать новость на русском
Карлес Пучдемон
Карлес Пучдемон / Getty Images

Колишній глава уряду Каталонії Карлес Пучдемон закликав Мадрид дозволити йому повернутися в Іспанію.

Про це він заявив в інтерв'ю виданню Reuters.

Пучдемон висловив бажання приїхати до Каталонії у зв'язку із перемогою прихильників незалежності на виборах, які відбулися 21-го грудня.

Я хотів би якомога швидше повернутися в Каталонію. Це стало б гарною новиною для Іспанії,
– сказав Пучдемон в інтерв'ю.

За словами політика, він планує отримати дозвіл від центрального уряду, щоб дістатися Каталонії ще до першого засідання новообраного регіонального парламенту. Згідно з останніми даними, засідання планують провести 23-го січня.

Крім того, в обмін на дозвіл повернутися додому Пучдемон висловив готовність вислухати будь-яку пропозицію Мадрида, навіть якщо в ній не йтиметься про незалежність Каталонії. Відповіді від центрального уряду поки немає.

Читайте також: Парламентські вибори в Каталонії: Портников пояснив результати

Наразі колишній лідер Каталонії Карлес Пучдемон перебуває у Бельгії. Там він ховався від іспанського правосуддя у зв'язку з тим, що провів референдум про незалежність регіону. Нещодавно він заявив, що повернеться до Іспанії, якщо прихильники незалежності здобудуть перемогу на виборах.

Теги: Новини політики Каталонія
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Час у війні працює тільки на тих, хто хоче воювати – і це не українці
сьогодні, 16:01 Час у війні працює тільки на тих, хто хоче воювати – і це не українці
Володимир Шередега 346
Як Ліонеля Мессі
сьогодні, 11:57 Як Ліонеля Мессі "натуралізувати" для України
Максим Єфімов 1462
Як зустріти Новий рік Собаки 2018: правила феншуй
сьогодні, 11:00 Як зустріти Новий рік Собаки 2018: правила феншуй
Анастасія Ковач-Петрушенко 8512
Будни
сьогодні, 08:43 Будни "ЛНР": цены в Луганске
Ольга Черненко 3329
Скотыняки, гниды, барыги: как украинские политики обычно ругаются
23 грудня, 23:38 Скотыняки, гниды, барыги: как украинские политики обычно ругаются
Блог Медіа 1401
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
 17 вересня , 11:52
Військові навчання "Захід-2017" розпочалися з надзвичайної ситуації, – ЗМІ
15 вересня , 00:03
Батьком дитини гімнастки Різатдінової виявився нардеп-втікач Онищенко
 24 листопада , 15:24
Хто і чому скоїв замах на Мосійчука: думка експерта
26 жовтня , 12:01
На Закарпатті розстріляли чоловіка: з'явилися фото
19 серпня , 16:44
В центрі Києва вкотре розтрощили меморіал Героям Небесної Сотні: фото
 31 жовтня , 22:42
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук