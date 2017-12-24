Пучдемон просить дозвіл Іспанії повернутись у Каталонію

Колишній глава уряду Каталонії Карлес Пучдемон закликав Мадрид дозволити йому повернутися в Іспанію.

Про це він заявив в інтерв'ю виданню Reuters.

Пучдемон висловив бажання приїхати до Каталонії у зв'язку із перемогою прихильників незалежності на виборах, які відбулися 21-го грудня.

Я хотів би якомога швидше повернутися в Каталонію. Це стало б гарною новиною для Іспанії,

– сказав Пучдемон в інтерв'ю.

За словами політика, він планує отримати дозвіл від центрального уряду, щоб дістатися Каталонії ще до першого засідання новообраного регіонального парламенту. Згідно з останніми даними, засідання планують провести 23-го січня.

Крім того, в обмін на дозвіл повернутися додому Пучдемон висловив готовність вислухати будь-яку пропозицію Мадрида, навіть якщо в ній не йтиметься про незалежність Каталонії. Відповіді від центрального уряду поки немає.

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Наразі колишній лідер Каталонії Карлес Пучдемон перебуває у Бельгії. Там він ховався від іспанського правосуддя у зв'язку з тим, що провів референдум про незалежність регіону. Нещодавно він заявив, що повернеться до Іспанії, якщо прихильники незалежності здобудуть перемогу на виборах.