Затримання Пучдемона: у Каталонії знову багатолюдні мітинги
25 березня стало відомо, що екс-лідера Каталонії Карлеса Пучдемона затримали у Німеччині. У самій Каталонії готуються до багатолюдних мітингів на знак протесту.
24 березня Пучдемон перебував у Фінляндії. Влада Іспанії звернулась до країни з офіційним запитом щодо видачі колишнього каталонського лідера.
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Після цього екс-глава Женералітету Каталонії поспішно виїхав зі території Фінляндії.
Згодом у неділю стало відомо, що Карлеса Пучдемона затримали на території Німеччини неподалік від кордону з Данією на підставі європейського ордеру на арешт, який видала Іспанія.
"Громадська організація "Каталонська національна асамблея", яка виступає за незалежність регіону, оголосила про скликання на неділю у Барселоні мітингу на знак протесту проти арешту Пучдемона, пише місцеве видання La Vanguardia.
Акція почалась о 17:00 за місцевим часом біля представництва Єврокомісії у Барселоні.
Далі мітингувальники планують пройти до будівлі консульства Німеччини.
В іншому каталонському місті Жироні кілька десятків прибічників незалежності Каталонії мітингували під представництвом іспанського уряду і на знак протесту проти арешту Пучдемона зірвали прапор Іспанії та обмалювали стіни будівлі жовтою фарбою.
Акції протесту також планують провести й в інших каталонських містах.