Затримання Пучдемона: у Каталонії знову багатолюдні мітинги

25 березня стало відомо, що екс-лідера Каталонії Карлеса Пучдемона затримали у Німеччині. У самій Каталонії готуються до багатолюдних мітингів на знак протесту.

24 березня Пучдемон перебував у Фінляндії. Влада Іспанії звернулась до країни з офіційним запитом щодо видачі колишнього каталонського лідера.

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Після цього екс-глава Женералітету Каталонії поспішно виїхав зі території Фінляндії.

Згодом у неділю стало відомо, що Карлеса Пучдемона затримали на території Німеччини неподалік від кордону з Данією на підставі європейського ордеру на арешт, який видала Іспанія.

"Громадська організація "Каталонська національна асамблея", яка виступає за незалежність регіону, оголосила про скликання на неділю у Барселоні мітингу на знак протесту проти арешту Пучдемона, пише місцеве видання La Vanguardia.

Акція почалась о 17:00 за місцевим часом біля представництва Єврокомісії у Барселоні.

Далі мітингувальники планують пройти до будівлі консульства Німеччини.

El recorregut de la manifestació serà ara des de Passeig de Gràcia / Gran Via i es baixarà pel carrer Marina fins arribar al consolat alemany (Torre Mapfre). Som gent de pau! #LlibertatPresosPolítics #Puigdemont pic.twitter.com/zXGej6Brnx — Òmnium Cultural (@omnium) 25 березня 2018 р.

В іншому каталонському місті Жироні кілька десятків прибічників незалежності Каталонії мітингували під представництвом іспанського уряду і на знак протесту проти арешту Пучдемона зірвали прапор Іспанії та обмалювали стіни будівлі жовтою фарбою.

Акції протесту також планують провести й в інших каталонських містах.