Задержание Пучдемона: в Каталонии снова многолюдные митинги

25 марта стало известно, что экс-лидера Каталонии Карлеса Пучдемона задержали в Германии. В самой Каталонии готовятся к многолюдным митингам в знак протеста.

24 марта Пучдемон находился в Финляндии. Власти Испании обратились в страну с официальным запросом о выдаче бывшего каталонского лидера.

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После этого экс-глава Женералитета Каталонии поспешно уехал с территории Финляндии.

Впоследствии в воскресенье стало известно, что Карлеса Пучдемона задержали на территории Германии неподалеку от границы с Данией на основании европейского ордера на арест, который выдала Испания.

"Общественная организация" Каталонская национальная ассамблея ", которая выступает за независимость региона, объявила о созыве на воскресенье в Барселоне митинга в знак протеста против ареста Пучдемона, пишет местное издание La Vanguardia.

Акция началась в 17:00 по местному времени возле представительства Еврокомиссии в Барселоне.

Далее митингующие планируют пройти к зданию консульства Германии.

El recorregut de la manifestació serà ara des de Passeig de Gràcia / Gran Via i es baixarà pel carrer Marina fins arribar al consolat alemany (Torre Mapfre). Som gent de pau! #LlibertatPresosPolítics #Puigdemont pic.twitter.com/zXGej6Brnx — Òmnium Cultural (@omnium) 25 березня 2018 р.

В другом каталонском городе Жироне несколько десятков сторонников независимости Каталонии митинговали под представительством испанского правительства и в знак протеста против ареста Пучдемона сорвали флаг Испании и обрисовали стены здания желтой краской.

Акции протеста также планируют провести и в других каталонских городах.