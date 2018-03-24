Испания требует у Финляндии выдачи Карлеса Пучдемона

Финляндия получила официальный запрос от Испании на выдачу в рамках действия европейского ордера на арест экс-главы Женералитата Каталонии Карлеса Пучдемона.

Известно, что с 22 марта Пучдемон находится на территории Финляндии, пишет BBC.

Его адвокат заверил, что политик готов сотрудничать с финской судебной властью и не убеждает, что не прячется от испанского правосудия за границей. В течение нескольких месяцев после референдума в Каталонии Пучдемон находился в Бельгии.

В пятницу, 23 марта, сообщалось, что в Верховном суде Испании выдали европейский ордер на арест Карлеса Пучдемона. В этот день он в Хельсинки проводил встречу со студентами местного университета.





Пучдемон встретился со студентами университета в Хельсинки

После объявления этого решения в столице Каталонии Барселоне состоялись многолюдные акции протеста. В результате столкновений с правоохранителями пострадали более 20 человек.

Напомним, 1 октября 2017 года в Каталонии состоялся референдум о независимости региона от Испании. Официальный Мадрид признал это волеизъявление незаконным, а против лидера автономии Карлеса Пучдемона и ряда его сторонников были выдвинуты обвинения в сепаратизме, подстрекательстве к мятежу и финансовых махинациях.