Іспанія вимагає у Фінляндії видачі Карлеса Пучдемона

Фінляндія отримала офіційний запит від Іспанії на видачу в рамках дії європейського ордера на арешт екс-глави Женералітату Каталонії Карлеса Пучдемона.

Відомо, що з 22 березня Пучдемон перебуває на території Фінляндії, пише BBC.

Його адвокат запевнив, що політик готовий співпрацювати з фінською судовою владою і не переконує, що не ховається від іспанського правосуддя за кордоном. Впродовж кількох місяців після референдуму у Каталонії Пучдемон перебував у Бельгії.

У п'ятницю, 23 березня, повідомлялося, що у Верховному суді Іспанії видали європейський ордер на арешт Карлеса Пучдемона. У цей день він у Гельсінкі проводив зустріч зі студентами місцевого університету.





Пучдемон зустрівся зі студентами університету в Гельсінкі

Після оголошення цього рішення у столиці Каталонії Барселоні відбулись багатолюдні акції протесту. Внаслідок сутичок із правоохоронцями постраждало понад 20 осіб.

Нагадаємо, 1 жовтня 2017 року у Каталонії відбувся референдум про незалежність регіону від Іспанії. Офіційний Мадрид визнав це волевиявлення незаконним, а проти лідера автономії Карлеса Пучдемона і низки його прихильників були висунуті звинувачення в сепаратизмі, підбурюванні до заколоту та фінансових махінаціях.