В Іспанії поліція кийками розганяла мітингувальників: десятки постраждалих

В іспанській Барселоні – масштабні заворушення. Каталонці обурені тим, що Верховний суд Іспанії видав європейський ордер на арешт колишнього глави уряду Каталонії Карлеса Пучдемона і ще чотирьох політиків, які покинули країну.

Суддя Верховного суду Іспанії Пабло Ліар пред'явив звинувачення 25 каталонським політикам в зв'язку з незаконним референдумом про незалежність, 13 з них – в організації повстання, передає "Риа Новости".

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Крім того, суддя видав міжнародні ордери на арешт шести політиків, які перебувають за межами Іспанії, в тому числі, Карлеса Пучдемона.



Шлях учасникам акції перегородили Mossos d'Esquadra. Мітингувальники кидали димові шашки і пляшки, намагалися прорвати поліцейські кордони. Правоохоронні органи застосували кийки, зробили кілька пострілів холостими патронами в повітря.



По медичну допомогу звернулися 35 осіб, більша частина травм – удари. 15 осіб госпіталізувати до лікарні.

El #SEM, de les 20h a les 00h d’avui, ha realitzat a la zona de Pau Clarís-Llúria, 27 atencions de caràcter lleu i 2 de caràcter menys greu, principalment per contusions. — SEM. Generalitat (@semgencat) 23 березня 2018 р.

Cargas contra manifestantes cerca de la Delegación del Gobierno en Barcelona https://t.co/rIxsCiIggo pic.twitter.com/uW5IKKHiNT — EL MUNDO (@elmundoes) 23 березня 2018 р.

До слова, у мережі оприлюднили відео з камер спостереження супермаркету "Ашан", який розташовується на вулиці Берковецькій у Києві, – саме тут молодики влаштували безлади та бійку з охороною.