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ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018

В Іспанії поліція кийками розганяла мітингувальників: десятки постраждалих

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Сутички в Барселоні
Сутички в Барселоні / Фото з вільних джерел

В іспанській Барселоні – масштабні заворушення. Каталонці обурені тим, що Верховний суд Іспанії видав європейський ордер на арешт колишнього глави уряду Каталонії Карлеса Пучдемона і ще чотирьох політиків, які покинули країну.

Суддя Верховного суду Іспанії Пабло Ліар пред'явив звинувачення 25 каталонським політикам в зв'язку з незаконним референдумом про незалежність, 13 з них – в організації повстання, передає "Риа Новости".

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Крім того, суддя видав міжнародні ордери на арешт шести політиків, які перебувають за межами Іспанії, в тому числі, Карлеса Пучдемона.

Шлях учасникам акції перегородили Mossos d'Esquadra. Мітингувальники кидали димові шашки і пляшки, намагалися прорвати поліцейські кордони. Правоохоронні органи застосували кийки, зробили кілька пострілів холостими патронами в повітря.

По медичну допомогу звернулися 35 осіб, більша частина травм – удари. 15 осіб госпіталізувати до лікарні.

До слова, у мережі оприлюднили відео з камер спостереження супермаркету "Ашан", який розташовується на вулиці Берковецькій у Києві, – саме тут молодики влаштували безлади та бійку з охороною.

Теги: Сутички
Джерело: 24 Канал
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