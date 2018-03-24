В Испании полиция дубинками разгоняла митингующих: десятки пострадавших

В испанской Барселоне – масштабные беспорядки. Каталонцы возмущены тем, что Верховный суд Испании выдал европейский ордер на арест бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона и еще четырех политиков, которые покинули страну.

Судья Верховного суда Испании Пабло Лиара предъявил обвинения 25 каталонским политикам в связи с незаконным референдумом о независимости, 13 из них – в организации восстания, передает "Риа Новости".

Читайте также: В российском супермаркете люди устроили драку из-за акции на чашки: эпическое видео

Кроме того, судья выдал международные ордера на арест шести политиков, находящихся за пределами Испании, в том числе, Карлеса Пучдемона.

Путь участникам акции преградили Mossos d'Esquadra. Митингующие бросали дымовые шашки и бутылки, пытались прорвать полицейские кордоны. Правоохранительные органы применили дубинки, сделали несколько выстрелов холостыми патронами в воздух.

За медицинской помощью обратились 35 человек, большая часть травм – ушибы. 15 человек госпитализировать в больницу.

El #SEM, de les 20h a les 00h d’avui, ha realitzat a la zona de Pau Clarís-Llúria, 27 atencions de caràcter lleu i 2 de caràcter menys greu, principalment per contusions. — SEM. Generalitat (@semgencat) 23 березня 2018 р.

Cargas contra manifestantes cerca de la Delegación del Gobierno en Barcelona https://t.co/rIxsCiIggo pic.twitter.com/uW5IKKHiNT — EL MUNDO (@elmundoes) 23 березня 2018 р.

К слову, в сети появилось видео с камер наблюдения супермаркета "Ашан", который располагается на улице Берковецкой в Киеве – именно здесь молодчики устроили беспорядки и драку с охраной.