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В Испании полиция дубинками разгоняла митингующих: десятки пострадавших

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Столкновения в Барселоне
Столкновения в Барселоне / Фото из открытых источников

В испанской Барселоне – масштабные беспорядки. Каталонцы возмущены тем, что Верховный суд Испании выдал европейский ордер на арест бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона и еще четырех политиков, которые покинули страну.

Судья Верховного суда Испании Пабло Лиара предъявил обвинения 25 каталонским политикам в связи с незаконным референдумом о независимости, 13 из них – в организации восстания, передает "Риа Новости".

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Кроме того, судья выдал международные ордера на арест шести политиков, находящихся за пределами Испании, в том числе, Карлеса Пучдемона.

Путь участникам акции преградили Mossos d'Esquadra. Митингующие бросали дымовые шашки и бутылки, пытались прорвать полицейские кордоны. Правоохранительные органы применили дубинки, сделали несколько выстрелов холостыми патронами в воздух.

За медицинской помощью обратились 35 человек, большая часть травм – ушибы. 15 человек госпитализировать в больницу.

К слову, в сети появилось видео с камер наблюдения супермаркета "Ашан", который располагается на улице Берковецкой в Киеве – именно здесь молодчики устроили беспорядки и драку с охраной.

Теги: столкновения
Источник: 24 Канал
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