Пучдемон втік від фінських правоохоронців
Екс-лідер Каталонії Карлес Пучдемон виїхав за межі Фінляндії після того, як країна отримала офіційний запит від Іспанії на видачу в рамках дії європейського ордера на арешт екс-глави Женералітату.
Про це інформує ВВС.
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Правоохоронці Фінляндії переконують, що не знають про його місце перебування.
А от за даними фінського депутата Мікко Карни, Пучдемон повернувся до Бельгії.
До слова, в уряді Іспанії переконані, що парламент Каталонії може висунути іншого кандидата на посаду глави женералітату (уряду) замість Карлеса Пучдемона.
Джерело: 24 Канал
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