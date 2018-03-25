Пучдемон втік від фінських правоохоронців

Екс-лідер Каталонії Карлес Пучдемон виїхав за межі Фінляндії після того, як країна отримала офіційний запит від Іспанії на видачу в рамках дії європейського ордера на арешт екс-глави Женералітату.

Про це інформує ВВС. Читайте також: У Каталонії знову пройшли багатотисячні протести на підтримку незалежності регіону Правоохоронці Фінляндії переконують, що не знають про його місце перебування. А от за даними фінського депутата Мікко Карни, Пучдемон повернувся до Бельгії. До слова, в уряді Іспанії переконані, що парламент Каталонії може висунути іншого кандидата на посаду глави женералітату (уряду) замість Карлеса Пучдемона.