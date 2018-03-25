Пучдемон ушел от финских правоохранителей

Экс-лидер Каталонии Карлес Пучдемон выехал за пределы Финляндии после того, как страна получила официальный запрос от Испании на выдачу в рамках действия европейского ордера на арест экс-главы Женералитата.

Об этом сообщает ВВС. Читайте также: В Каталонии вновь прошли многотысячные протесты в поддержку независимости региона Правоохранители Финляндии утверждают, что не знают о его местонахождении. А вот по данным финского депутата Микко Карни, Пучдемон вернулся в Бельгию. К слову, в правительстве Испании убеждены, что парламент Каталонии может выдвинуть другого кандидата на пост главы Женералитата (правительства) вместо Карлеса Пучдемона.