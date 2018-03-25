Пучдемон ушел от финских правоохранителей
Экс-лидер Каталонии Карлес Пучдемон выехал за пределы Финляндии после того, как страна получила официальный запрос от Испании на выдачу в рамках действия европейского ордера на арест экс-главы Женералитата.
Об этом сообщает ВВС.
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Правоохранители Финляндии утверждают, что не знают о его местонахождении.
А вот по данным финского депутата Микко Карни, Пучдемон вернулся в Бельгию.
К слову, в правительстве Испании убеждены, что парламент Каталонии может выдвинуть другого кандидата на пост главы Женералитата (правительства) вместо Карлеса Пучдемона.
Источник: 24 Канал
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