В Каталонии снова прошли многотысячные протесты в поддержку независимости региона

В воскресенье, 11 марта, десятки тысяч сторонников независимости Каталонии собрались в Барселоне. Люди требовали сформировать правительство, которое продолжит курс на отделение от Испании.

Массовое шествие организовала "Каталонская национальная ассамблея", которая имеет значительное влияние в регионе.

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По данным полиции участие в протесте приняли около 45 тысяч человек.

Около двух миллионов граждан Каталонии, хотят движения вперед, четкого движения в сторону республики,

– отметил вице-президент "Каталонской национальной ассамблеи" Августо Алкоберро.

Также он добавил, что парламентское большинство, которое состоит из сепаратистских партий, должно доказать свою эффективность и сформировать правительство.

Напомним, политический кризис в Каталонии начался 1 октября, когда там состоялся референдум за независимость. Власти Испании объявили его незаконным, а парламент и правительство Каталонии распустили, управление регионом взял на себя Мадрид. Экс-лидер Каталонии Карлес Пучдемон и четверо министров его правительства сбежали от испанской Фемиды и скрываются в Бельгии.