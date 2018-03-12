У Каталонії знову пройшли багатотисячні протести на підтримку незалежності регіону

У неділю, 11 березня, десятки тисяч прибічників незалежності Каталонії зібрались в Барселоні. Люди вимагали сформувати уряд, який продовжить курс на відокремлення від Іспанії.

Масову ходу організувала "Каталонська національна асамблея", яка має значний вплив у регіоні.

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За даними поліції участь у протесті взяли близько 45 тисяч людей.

Близько двох мільйонів громадян Каталонії, хочуть руху вперед, чіткого руху в бік республіки,

– зауважив віце-президент "Каталонської національної асамблеї" Агусті Алкоберро.

Також він додав, що парламентська більшість, яка складається з сепаратистських партій, має довести свою ефективність і сформувати уряд.

Нагадаємо, політична криза в Каталонії почалася 1 жовтня, коли там відбувся референдум за незалежність. Влада Іспанії оголосила його незаконним, а парламент і уряд Каталонії розпустили, управління регіоном взяв на себе Мадрид. Екс-лідер Каталонії Карлес Пучдемон та четверо міністрів його уряду втіекли від іспанської Феміди і переховуються в Бельгії.