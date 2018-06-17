Германия – Мексика: видео голов и моментов матча Чемпионата мира

Сборные Германии и Мексики встретились на Чемпионате мира по футболу в России. Немцы, которые являются действующими чемпионами мира и одними из фаворитов турнира. Счет открыли мексиканцы.

Первым выйти вперед удалось сборной Мексики.

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На 35-й минуте матча счет открыл Лосано. После меткой передачи от Чичарито в штрафной ему удалось обыграть защитника и пробить в левый угол.

По прогнозам букмекеров, действующие чемпионы мира сборная Германии в стартовом матче на ЧМ-2018 должны были бы одержать легкую победу в поединке против сборной Мескики.

До конца первого тайма счет не изменился. На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе мексиканцев – 0:1.

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