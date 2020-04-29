Германия предостерегает от путешествий за границу до середины июня

Власти Германии продлили действие предупреждения о зарубежных путешествиях до 14 июня. Ведь во многих странах и в дальнейшем действуют карантинные ограничения из-за пандемии коронавируса.

Путешественники могут не рассчитывать провести летние каникулы в 2020 году в обычном режиме, сообщил министр иностранных дел Германии Гайко Маас, пишет DW.

Обратите внимание МАУ выполнит спецрейсы для возвращения украинцев: когда и откуда

Мы еще не дошли до того, что можем порекомендовать беззаботные путешествия,

– отметил Маас.

Кроме того, немецкое правительство продлило действие сурового предостережения для путешествий по странам мира. А МИД заявил, что ограничения должны оставаться в силе как минимум до 14 июня.

Маас не рассказал, позволят ли поездки во время летних каникул позже. Однако подчеркнул, что ситуацию следует тщательно пересмотреть и согласовать с соседними странами-членами ЕС.

Коронавирус в Германии: основное