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      Германия предостерегает от путешествий за границу до середины июня

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      Германия предостерегает путешествовать по странам мира до середины июня
      Германия предостерегает путешествовать по странам мира до середины июня / dw.com

      Власти Германии продлили действие предупреждения о зарубежных путешествиях до 14 июня. Ведь во многих странах и в дальнейшем действуют карантинные ограничения из-за пандемии коронавируса.

      Путешественники могут не рассчитывать провести летние каникулы в 2020 году в обычном режиме, сообщил министр иностранных дел Германии Гайко Маас, пишет DW.

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      Мы еще не дошли до того, что можем порекомендовать беззаботные путешествия,
      – отметил Маас.

      Кроме того, немецкое правительство продлило действие сурового предостережения для путешествий по странам мира. А МИД заявил, что ограничения должны оставаться в силе как минимум до 14 июня.

      Маас не рассказал, позволят ли поездки во время летних каникул позже. Однако подчеркнул, что ситуацию следует тщательно пересмотреть и согласовать с соседними странами-членами ЕС.

      Коронавирус в Германии: основное

      • По состоянию на 29 апреля в стране зафиксировали более 160 тысяч случаев заражения коронавирусом. От недуга умерли 6,3 тысячи человек, выздоровели – 120 тысяч.
      • В последние дни темпы распространения COVID-19 в Германии замедлились.
      • В стране начали ослаблять введенные карантинные ограничения.
      • Однако местные власти выступают против слишком быстрого открытия туристических направлений в Европе.

       

       

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Евросоюз Коронавирус COVID-19 Путешествия Европа Новости политики
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