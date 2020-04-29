Германия предостерегает от путешествий за границу до середины июня
Власти Германии продлили действие предупреждения о зарубежных путешествиях до 14 июня. Ведь во многих странах и в дальнейшем действуют карантинные ограничения из-за пандемии коронавируса.
Путешественники могут не рассчитывать провести летние каникулы в 2020 году в обычном режиме, сообщил министр иностранных дел Германии Гайко Маас, пишет DW.
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Мы еще не дошли до того, что можем порекомендовать беззаботные путешествия,
– отметил Маас.
Кроме того, немецкое правительство продлило действие сурового предостережения для путешествий по странам мира. А МИД заявил, что ограничения должны оставаться в силе как минимум до 14 июня.
Маас не рассказал, позволят ли поездки во время летних каникул позже. Однако подчеркнул, что ситуацию следует тщательно пересмотреть и согласовать с соседними странами-членами ЕС.
Коронавирус в Германии: основное
- По состоянию на 29 апреля в стране зафиксировали более 160 тысяч случаев заражения коронавирусом. От недуга умерли 6,3 тысячи человек, выздоровели – 120 тысяч.
- В последние дни темпы распространения COVID-19 в Германии замедлились.
- В стране начали ослаблять введенные карантинные ограничения.
- Однако местные власти выступают против слишком быстрого открытия туристических направлений в Европе.