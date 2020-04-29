Німеччина застерігає від подорожей за кордон до середини червня

Влада Німеччини продовжила дію попередження щодо закордонних подорожей до 14 червня. Адже в багатьох країнах й надалі діють карантинні обмеження через пандемію коронавірусу.

Мандрівники можуть не розраховувати провести літні канікули у 2020 році у звичному режимі, повідомив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас, пише DW.

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Ми ще не дійшли до того, що можемо порекомендувати безтурботні подорожі,

– зазначив Маас.

Крім того, німецький уряд продовжив дію суворого застереження для подорожей країнами світу. А МЗС заявило, що обмеження повинні залишатися в дії щонайменше до 14 червня.

Маас не розповів, чи дозволять поїздки під час літніх канікул пізніше. Однак наголосив, що ситуацію слід ретельно переглянути та погодити з сусідніми країнами-членами ЄС.

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