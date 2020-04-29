15:45
29 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

      Німеччина застерігає від подорожей за кордон до середини червня

      - Читать новость на русском
      Німеччина застерігає подорожувати країнами світу до середини червня
      Німеччина застерігає подорожувати країнами світу до середини червня / dw.com

      Влада Німеччини продовжила дію попередження щодо закордонних подорожей до 14 червня. Адже в багатьох країнах й надалі діють карантинні обмеження через пандемію коронавірусу.

      Мандрівники можуть не розраховувати провести літні канікули у 2020 році у звичному режимі, повідомив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас, пише DW.

      Зверніть увагу МАУ виконає спецрейси для повернення українців: коли й звідки

      Ми ще не дійшли до того, що можемо порекомендувати безтурботні подорожі,
      – зазначив Маас.

      Крім того, німецький уряд продовжив дію суворого застереження для подорожей країнами світу. А МЗС заявило, що обмеження повинні залишатися в дії щонайменше до 14 червня.

      Маас не розповів, чи дозволять поїздки під час літніх канікул пізніше. Однак наголосив, що ситуацію слід ретельно переглянути та погодити з сусідніми країнами-членами ЄС.

      Коронавірус у Німеччині: основне

      • Станом на 29 квітня у країні зафіксували понад 160 тисяч випадків зараження коронавірусом. Від недуги померли 6,3 тисячі людей, одужали – 120 тисяч.
      • Останніми днями темпи поширення COVID-19 в Німеччині сповільнилися.
      • У країні почали послаблювати запроваджені карантинні обмеження.
      • Однак місцева влада виступає проти занадто швидкого відкриття туристичних напрямків у Європі.

       

       

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Євросоюз Коронавірус COVID-19 Подорожі Європа Новини політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      Вибори в США 2020: що відомо про правила і коли відбудуться
      сьогодні , 15:19 Вибори в США 2020: що відомо про правила і коли відбудуться
      Емал Набі
      МВФ погрожує Офісу Президента, або На кону майбутнє України
      сьогодні , 15:00 МВФ погрожує Офісу Президента, або На кону майбутнє України
      Віталій Шабунін