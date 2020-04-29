Німеччина застерігає від подорожей за кордон до середини червня
Влада Німеччини продовжила дію попередження щодо закордонних подорожей до 14 червня. Адже в багатьох країнах й надалі діють карантинні обмеження через пандемію коронавірусу.
Мандрівники можуть не розраховувати провести літні канікули у 2020 році у звичному режимі, повідомив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас, пише DW.
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Ми ще не дійшли до того, що можемо порекомендувати безтурботні подорожі,
– зазначив Маас.
Крім того, німецький уряд продовжив дію суворого застереження для подорожей країнами світу. А МЗС заявило, що обмеження повинні залишатися в дії щонайменше до 14 червня.
Маас не розповів, чи дозволять поїздки під час літніх канікул пізніше. Однак наголосив, що ситуацію слід ретельно переглянути та погодити з сусідніми країнами-членами ЄС.
Коронавірус у Німеччині: основне
- Станом на 29 квітня у країні зафіксували понад 160 тисяч випадків зараження коронавірусом. Від недуги померли 6,3 тисячі людей, одужали – 120 тисяч.
- Останніми днями темпи поширення COVID-19 в Німеччині сповільнилися.
- У країні почали послаблювати запроваджені карантинні обмеження.
- Однак місцева влада виступає проти занадто швидкого відкриття туристичних напрямків у Європі.