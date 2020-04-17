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      ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА
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      ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА

      Германия призвала Китай к прозрачности: реакция стран на ложные данные о смертности

      - Читати новину українською
      Германия осудила сокрытие информации Китаем / DW

      Берлин раскритиковал Пекин за сокрытие данных о смертности от коронавируса. В ближайшие недели китайским властям следует доказать, насколько сильно они хотят бороться с COVID-19.

      Для того, чтобы побороть вирус и изобрести вакцину, необходимо точно знать, как и откуда появился COVID-19. Об этом сообщил министр иностранных дел Германии Хайко Маас в трансляции Bild Live.

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      Мы видим, что цифры в Ухане снова были исправлены. Это, конечно, тревожит. Есть вопросы, на которые в какой-то момент нужно ответить, и здесь я исхожу из того, что Китай, как он это публично представляет, будет играть конструктивную роль в этом,
      – сказал Маас.

      Позицию Германии уже поддержали лидеры Франции, США и Великобритании.

      Что известно о скандале с Китаем

      • Власти Китая, откуда распространился коронавирус, пересмотрели число жертв от COVID-19, увеличив их на 1 290.
      • По уточненным данным статистика летальных случаев в стране подскочила до 4 632.
      • Официально от начала эпидемии COVID-19 в Китае заразились более 82 тысяч человек, выздоровели – 77 503 пациента.
      • Перерасчет осуществили после того, как мировые лидеры и международные эксперты предположили, что Китай скрывал информацию относительно уровня смертности и заражения.


      Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала

      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Коронавирус COVID-19 Новости политики Китай Эпидемия
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