Германия призвала Китай к прозрачности: реакция стран на ложные данные о смертности

Берлин раскритиковал Пекин за сокрытие данных о смертности от коронавируса. В ближайшие недели китайским властям следует доказать, насколько сильно они хотят бороться с COVID-19.

Для того, чтобы побороть вирус и изобрести вакцину, необходимо точно знать, как и откуда появился COVID-19. Об этом сообщил министр иностранных дел Германии Хайко Маас в трансляции Bild Live.

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Мы видим, что цифры в Ухане снова были исправлены. Это, конечно, тревожит. Есть вопросы, на которые в какой-то момент нужно ответить, и здесь я исхожу из того, что Китай, как он это публично представляет, будет играть конструктивную роль в этом,

– сказал Маас.

Позицию Германии уже поддержали лидеры Франции, США и Великобритании.

Что известно о скандале с Китаем

Власти Китая, откуда распространился коронавирус, пересмотрели число жертв от COVID-19, увеличив их на 1 290.

По уточненным данным статистика летальных случаев в стране подскочила до 4 632.

Официально от начала эпидемии COVID-19 в Китае заразились более 82 тысяч человек, выздоровели – 77 503 пациента .

. Перерасчет осуществили после того, как мировые лидеры и международные эксперты предположили, что Китай скрывал информацию относительно уровня смертности и заражения.



Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала