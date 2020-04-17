Германия призвала Китай к прозрачности: реакция стран на ложные данные о смертности
Берлин раскритиковал Пекин за сокрытие данных о смертности от коронавируса. В ближайшие недели китайским властям следует доказать, насколько сильно они хотят бороться с COVID-19.
Для того, чтобы побороть вирус и изобрести вакцину, необходимо точно знать, как и откуда появился COVID-19. Об этом сообщил министр иностранных дел Германии Хайко Маас в трансляции Bild Live.
Смотрите также Случилось то, о чем мы не знаем, – Макрон обвиняет Пекин в дезинформации о COVID-19
Мы видим, что цифры в Ухане снова были исправлены. Это, конечно, тревожит. Есть вопросы, на которые в какой-то момент нужно ответить, и здесь я исхожу из того, что Китай, как он это публично представляет, будет играть конструктивную роль в этом,
– сказал Маас.
Позицию Германии уже поддержали лидеры Франции, США и Великобритании.
Что известно о скандале с Китаем
- Власти Китая, откуда распространился коронавирус, пересмотрели число жертв от COVID-19, увеличив их на 1 290.
- По уточненным данным статистика летальных случаев в стране подскочила до 4 632.
- Официально от начала эпидемии COVID-19 в Китае заразились более 82 тысяч человек, выздоровели – 77 503 пациента.
- Перерасчет осуществили после того, как мировые лидеры и международные эксперты предположили, что Китай скрывал информацию относительно уровня смертности и заражения.
Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала
Читайте также
-
Лукашенко о борьбе с коронавирусом в Беларуси: Мы идем по выбранному путисегодня , 14:24
-
Песчаные бури и пожары: в чем причина и какие последствия для экологиисегодня , 14:05
-
Задымление в Днепре и Запорожье: где в городах загрязненный воздух и какая причинасегодня , 16:18
-
Поправочный спам: это может закончиться катастрофой для миллионов украинцевсегодня , 11:30
-
Слуги Коломойского разбежались?сегодня , 16:35
-
Новости о коронавирусе 17 апреля: скандал со смертностью в Китае, Украина еще не достигла пикасегодня , 17:43