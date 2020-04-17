Німеччина закликала Китай до прозорості: реакція країн на неправдиві дані про смертність

Берлін розкритикував Пекін за приховування даних про смертність від коронавірусу. У найближчі тижні китайській владі слід довести, наскільки сильно вона хоче боротися з COVID-19.

Для того, аби побороти вірус і винайти вакцину, необхідно точно знати, як і звідки з'явився COVID-19. Про це повідомив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас у трансляції Bild Live.

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Ми бачимо, що цифри в Ухані знову були виправлені. Це, звичайно, тривожить. Є питання, на які в якийсь момент потрібно відповісти, і тут я виходжу з того, що Китай, як він це публічно представляє, буде відігравати конструктивну роль у цьому,

– сказав Маас.

Позицію Німеччини вже підтримали лідери Франції, США та Великої Британії.

Що відомо про скандал з Китаєм

Влада Китаю, звідки поширився коронавірус, переглянула кількість жертв від COVID-19, збільшивши їх на 1290.

З а уточненими даними статистика летальних випадків в країні підскочила до 4 632.

Офіційно від початку епідемії COVID-19 в Китаї заразилися понад 82 тисячі осіб , одужали – 77 503 пацієнти.

Перерахунок здійснили після того, як світові лідери та міжнародні експерти припустили, що Китай приховував інформацію щодо рівня смертності та зараження.



Коронавірус у цифрах / Інфографіка 24 каналу