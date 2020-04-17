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      ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ
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      ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ

      Німеччина закликала Китай до прозорості: реакція країн на неправдиві дані про смертність

      - Читать новость на русском
      Німеччина засудила приховування інформації Китаєм / DW

      Берлін розкритикував Пекін за приховування даних про смертність від коронавірусу. У найближчі тижні китайській владі слід довести, наскільки сильно вона хоче боротися з COVID-19.

      Для того, аби побороти вірус і винайти вакцину, необхідно точно знати, як і звідки з'явився COVID-19. Про це повідомив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас у трансляції Bild Live.

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      Ми бачимо, що цифри в Ухані знову були виправлені. Це, звичайно, тривожить. Є питання, на які в якийсь момент потрібно відповісти, і тут я виходжу з того, що Китай, як він це публічно представляє, буде відігравати конструктивну роль у цьому,
      – сказав Маас.

      Позицію Німеччини вже підтримали лідери Франції, США та Великої Британії.

      Що відомо про скандал з Китаєм

      • Влада Китаю, звідки поширився коронавірус, переглянула кількість жертв від COVID-19, збільшивши їх на 1290.
      • За уточненими даними статистика летальних випадків в країні підскочила до 4 632. 
      •  Офіційно від початку епідемії COVID-19 в Китаї заразилися понад 82 тисячі осібодужали – 77 503 пацієнти.
      • Перерахунок здійснили після того, як світові лідери та міжнародні експерти припустили, що Китай приховував інформацію щодо рівня смертності та зараження.


      Коронавірус у цифрах / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Новини політики Китай Коронавірус COVID-19 Епідемія
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