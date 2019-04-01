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      Германия возглавила Совет Безопасности ООН впервые за долгое время

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      Германия возглавила Совет Безопасности ООН впервые за долгое время
      Германия возглавила Совет Безопасности ООН впервые за долгое время / Фото из открытых источников

      Германия на апрель берет на себя председательство в Совете безопасности ООН. Она заменила Францию, которая председательствовала в марте.

      ФРГ, которая является непостоянным членом СБ ООН, возглавила этот орган ООН впервые за последние семь лет, сообщает DW.

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      В знак тесного сотрудничества двух стран, ФРГ будет председательствовать в тесном сотрудничестве с Францией, которая является постоянным членом Совета безопасности.

      Что планирует сделать Германия во время председательства? Германия планирует акцентировать свою работу на пропаганде ценностей ООН и содействии международному сотрудничеству. Также Германия и Франция будут координировать свои действия с другими представителями Европы в Совбезе ООН (сейчас это Великобритания, Бельгия и Польша).

      Германия получила статус непостоянного члена Совета безопасности ООН на 2019 и 2020 годы. Страна добивается статуса постоянного члена Совбеза ООН от времени объединения в 1990 году. Последний раз Германия председательствовала в Совете безопасности ООН в сентябре 2012 года.

      Одним из важных вопросов страны ЕС считают сохранение международных договоренностей вроде заключенного в 2015 году Парижского климатического соглашения и Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

      Кроме того, правительство ФРГ намерено поднять такие темы, как сексуальное насилие против женщин во время вооруженных конфликтов, роль женщин в деле поддержания мира, разоружения и контроля над вооружениями.

      Что известно о Совете Безопасности ООН?
      Это постоянно действующий орган Организации Объединенных Наций, на который возложена ответственность за поддержание международного мира и безопасности. Совет Безопасности входит в 6 "главных органов" ООН.

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      Теги: Новости политики ООН Ядерная безопасность
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