Германия возглавила Совет Безопасности ООН впервые за долгое время

Германия на апрель берет на себя председательство в Совете безопасности ООН. Она заменила Францию, которая председательствовала в марте.

ФРГ, которая является непостоянным членом СБ ООН, возглавила этот орган ООН впервые за последние семь лет, сообщает DW.

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В знак тесного сотрудничества двух стран, ФРГ будет председательствовать в тесном сотрудничестве с Францией, которая является постоянным членом Совета безопасности.

Что планирует сделать Германия во время председательства? Германия планирует акцентировать свою работу на пропаганде ценностей ООН и содействии международному сотрудничеству. Также Германия и Франция будут координировать свои действия с другими представителями Европы в Совбезе ООН (сейчас это Великобритания, Бельгия и Польша).

Германия получила статус непостоянного члена Совета безопасности ООН на 2019 и 2020 годы. Страна добивается статуса постоянного члена Совбеза ООН от времени объединения в 1990 году. Последний раз Германия председательствовала в Совете безопасности ООН в сентябре 2012 года.

Одним из важных вопросов страны ЕС считают сохранение международных договоренностей вроде заключенного в 2015 году Парижского климатического соглашения и Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

Кроме того, правительство ФРГ намерено поднять такие темы, как сексуальное насилие против женщин во время вооруженных конфликтов, роль женщин в деле поддержания мира, разоружения и контроля над вооружениями.

Что известно о Совете Безопасности ООН?

Это постоянно действующий орган Организации Объединенных Наций, на который возложена ответственность за поддержание международного мира и безопасности. Совет Безопасности входит в 6 "главных органов" ООН.