Украинцы всегда защищают свое, – Зеленский почтил Героев Небесной сотни

В пятницу, 20 февраля, Украина чтит память Героев Небесной сотни. События 2014 года стали символом борьбы народа за достоинство, право на выбор и будущее государства.

Об этом написал президент Владимир Зеленский.

Зеленский почтил память Героев Небесной сотни

Владимир Зеленский вместе со своей женой Еленой почтили память Героев Небесной сотни в 12-ю годовщину расстрелов участников Революции Достоинства. Президент подчеркнул, что украинцы всегда отстаивают свое – независимость, достоинство и право на свободную жизнь. Он отметил, что именно народ получил свободу для страны, и подчеркнул роль обычных людей, которым не безразлично будущее Украины.

Помним, чего это стоило в 2014 году. Уважаем смелость каждого участника Революции Достоинства, всех, кто не ушел с Майдана, чтобы Украина не осталась без свободы,

– подчеркнул Зеленский.

Он призвал почтить светлую память всех Героев Небесной сотни и каждого украинца, который отдал жизнь за свободную Украину.

Завершил свои слова президент традиционным лозунгом: "Слава Украине".

К чествованию памяти Героев присоединился и руководитель ОП Кирилл Буданов. Он подчеркнул, что этот день – не только дата в календаре, а момент для памяти и глубокого осознания того, кем являются украинцы и каким должно быть государство.

По его словам, украинцы впервые в этом тысячелетии вышли на Майдан отстаивать свою свободу и право жить в независимой стране.

Да, они были разными – по возрасту, профессиям, взглядами. Но всех объединило главное: ответственность за будущее,

– подчеркнул Буданов.

Он отметил, что те события изменили самих украинцев и показали, что достоинство – это выбор, который иногда стоит очень дорого. Память о Героях Небесной сотни является нашим прошлым, будущим и настоящим.

Буданов отметил, что свобода не дается сама собой. Ее ежедневно борются те, кто не готов жить без правды, достоинства и перспективы будущего.

Что известно о Дне Героев Небесной Сотни?