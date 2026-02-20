Об этом написал президент Владимир Зеленский.
Смотрите также День Героев Небесной Сотни 2026: история подвига и самой высокой цены за свободу
Зеленский почтил память Героев Небесной сотни
Владимир Зеленский вместе со своей женой Еленой почтили память Героев Небесной сотни в 12-ю годовщину расстрелов участников Революции Достоинства. Президент подчеркнул, что украинцы всегда отстаивают свое – независимость, достоинство и право на свободную жизнь. Он отметил, что именно народ получил свободу для страны, и подчеркнул роль обычных людей, которым не безразлично будущее Украины.
Помним, чего это стоило в 2014 году. Уважаем смелость каждого участника Революции Достоинства, всех, кто не ушел с Майдана, чтобы Украина не осталась без свободы,
– подчеркнул Зеленский.
Он призвал почтить светлую память всех Героев Небесной сотни и каждого украинца, который отдал жизнь за свободную Украину.
Завершил свои слова президент традиционным лозунгом: "Слава Украине".
К чествованию памяти Героев присоединился и руководитель ОП Кирилл Буданов. Он подчеркнул, что этот день – не только дата в календаре, а момент для памяти и глубокого осознания того, кем являются украинцы и каким должно быть государство.
По его словам, украинцы впервые в этом тысячелетии вышли на Майдан отстаивать свою свободу и право жить в независимой стране.
Да, они были разными – по возрасту, профессиям, взглядами. Но всех объединило главное: ответственность за будущее,
– подчеркнул Буданов.
Он отметил, что те события изменили самих украинцев и показали, что достоинство – это выбор, который иногда стоит очень дорого. Память о Героях Небесной сотни является нашим прошлым, будущим и настоящим.
Буданов отметил, что свобода не дается сама собой. Ее ежедневно борются те, кто не готов жить без правды, достоинства и перспективы будущего.
Что известно о Дне Героев Небесной Сотни?
Мирный протест молодежи и студентов в 2013 году из-за отмены подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом превратился в масштабное движение. Митингующие обвиняли власть в коррупции, узурпации и грубом нарушении базовых прав человека. Противостояние продолжалось несколько месяцев.
Чтобы остановить толпу тогдашняя власть применяла силу, бросала активистов за решетку, используя как силовиков, так и наемных преступников. Первые жертвы от рук власти появились в январе, впрочем кровавые дни состоялись в середине февраля.
20 февраля митингующие без оружия и надлежащей защиты оттеснили силовиков на улице Институтской – они двигались вперед под снайперским прицельным огнем. Тогда погибло больше всего мирных свободолюбивых людей. Силовики отступили, диктаторский режим пал, а тогдашний президент и его окружение бежали из страны.
Всех погибших участников этих событий народ назвал Небесной сотней. Официально в этот скорбный список входят 107 человек.