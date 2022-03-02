Спасатели усиленно работают в Харькове, разбирая город после рашистских обстрелов. Те бьют и по спальным районам, и по админзданиям, и даже по больницам.

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Образец настоящего героизма показал водитель Валерий Нечай, помогавший разбирать руины здания главного управления Нацполиции. В ловушке под завалами оказались харьковчане. Единственным способом достать людей из-под разбомбленной бетонной плиты было маленькое отверстие, куда мог бы протиснуться человек небольшого роста.

Спасатель-ветеран вызвался на эту миссию: ему удалось пролезть под плиту и помочь своим коллегам вызволить 2 человек.

Герой Валерий Нечай / Фото ГСЧС в Харьковской области

В общей сложности работники ГСЧС на этом месте спасли из-под завалов 10 человек. Аварийно-поисковые работы еще продолжаются.

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