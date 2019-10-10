Герой Украины проведет онлайн-урок мужества для школьников и студентов

Министерство образования и науки совместно с Министерством обороны в четверг, 10 октября, проведет "урок мужества" в режиме онлайн. Начнется мероприятие в 14 часов, а приобщиться к нему, кроме школьников и студентов, могут все желающие.

Будет вести урок для молодежи Герой Украины Игорь Городийчук, сообщает Министерство образования и науки.

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Похожие встречи вместе с военнослужащими планируют проводить ежемесячно в течение всего учебного года. Транслировать урок будет Военное телевидение Украины, а посмотреть его можно будет по ссылке.

На уроках будут обсуждать ряд вопросов:

украинскую армию;

формирование положительного имиджа солдата;

подвиги военных.

Кроме того, в ходе онлайн-занятий их участников будут знакомить с военными учреждениями высшего образования.



Афиша "урока мужества" / фото: МОН

Что известно об Игоре Городийчуке?Игорь Городийчук – украинский военнослужащий, генерал-майор Вооруженных сил Украины, офицер Главного командного центра Генерального штаба Украины.



Участвовал в российско-украинской войне на востоке Украины. В частности участвовал в бойах за Саур-Могилу и Иловайск.