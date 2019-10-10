08:14
10 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ПЕТРО ПОРОШЕНКО ОЛЕКСАНДР УСИК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін і його "елітний" підрозділ. Пині поставили пам'ятник
      Вєсті Кремля
      22:23, 9 жовтня
      Вєсті.UA: Фантастична схожість Леніна та Порошенка. Добкін посуне "Океан Ельзи"?
      Вєсті.UA
      19:58, 9 жовтня
      Чому на Житомирщині купують "мертві" торфи та чи є там бурштин: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 9 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ПЕТРО ПОРОШЕНКО ОЛЕКСАНДР УСИК

      Герой України проведе онлайн-урок мужності для школярів та студентів

      32 Читать новость на русском
      Герой України Ігор Городійчук проведе "урок мужності" для молодих українців
      Герой України Ігор Городійчук проведе "урок мужності" для молодих українців / tverezo.info

      Міністерство освіти і науки спільно з Міністерством оборони у четвер, 10 жовтня, проведуть "урок мужності" у режимі онлайн. Розпочнеться захід о 14 годині, а долучитися до нього, крім школярів та студентів, можуть усі охочі.

      Вестиме урок для молоді Герой України Ігор Городійчук, повідомляє Міністество освіти і науки.

      Цікаво: З наступного року російськомовні школи перейдуть на українську мову, – Новосад

      Схожі зустрічі разом з військовослужбовцями планують проводити щомісяця протягом усього навчального року. Транслюватиме урок Військове телебачення України, а переглянути його можна буде за посиланням.

      На уроках обговорюватимуть низку питань:

      • українську армію;
      • формування позитивного іміджу солдата;
      • подвиги військових.

      Крім того, у ході онлайн-занять їх учасників ознайомлюватимуть з військовими закладами вищої освіти.

      урок мужності
      Афіша "уроку мужності" / фото: МОН

      Що відомо Ігоря Городійчука?Ігор Городійчук – український військовослужбовець, генерал-майор Збройних сил України, офіцер Головного командного центру Генерального штабу України.

      Брав участь у російсько-українській війні на Сході України. Зокрема брав участь у бойах за Савур-Могилу та Іловайськ.

      blog_ava
      Американські прокурори звинувачують 9-річну дитину у масовому вбивстві
      сьогодні
      1980
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Збройні сили України Освіта Освіта Освіта в Україні Міністерство оборони України Міністерство освіти України Міністерство освіти та науки України Студенти
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Чому "група Коломойського" в Раді бунтує проти Зеленського – Лещенко
      сьогодні , 07:02 Чому "група Коломойського" в Раді бунтує проти Зеленського – Лещенко
      1195
      Хоумскулінг: як відбувається домашнє навчання в Україні
      9 жовтня , 23:20 Хоумскулінг: як відбувається домашнє навчання в Україні
      Ірина Папірник
      Інновації у кредитуванні: кредит на картки, криптовалюти під заставу, безкоштовна страховка
      7 жовтня , 10:00 Інновації у кредитуванні: кредит на картки, криптовалюти під заставу, безкоштовна страховка
      3176
      Труба в руках нової влади: чи унеможливить політичні переслідування перезапуск ДБР
      9 жовтня , 22:36 Труба в руках нової влади: чи унеможливить політичні переслідування перезапуск ДБР
      Антон Голобородько 318
      Убивця Гонгадзе може опинитись на волі: деталі
      9 жовтня , 21:03 Убивця Гонгадзе може опинитись на волі: деталі
      Катерина Петренко 1442
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук