Герой України проведе онлайн-урок мужності для школярів та студентів

Міністерство освіти і науки спільно з Міністерством оборони у четвер, 10 жовтня, проведуть "урок мужності" у режимі онлайн. Розпочнеться захід о 14 годині, а долучитися до нього, крім школярів та студентів, можуть усі охочі.

Вестиме урок для молоді Герой України Ігор Городійчук, повідомляє Міністество освіти і науки.

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Схожі зустрічі разом з військовослужбовцями планують проводити щомісяця протягом усього навчального року. Транслюватиме урок Військове телебачення України, а переглянути його можна буде за посиланням.

На уроках обговорюватимуть низку питань:

українську армію;

формування позитивного іміджу солдата;

подвиги військових.

Крім того, у ході онлайн-занять їх учасників ознайомлюватимуть з військовими закладами вищої освіти.



Афіша "уроку мужності" / фото: МОН

Що відомо Ігоря Городійчука?Ігор Городійчук – український військовослужбовець, генерал-майор Збройних сил України, офіцер Головного командного центру Генерального штабу України.



Брав участь у російсько-українській війні на Сході України. Зокрема брав участь у бойах за Савур-Могилу та Іловайськ.