Президент Украины Владимир Зеленский выдал указ о присвоении героя Украины 8 военным служащим, 5 из них – посмертно. Они получили отличие за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и верность военной присяге.
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Звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда"
- АДАМОВСКОМУ Олегу Олеговичу – майору (посмертно)
- БРИНЖАЛЕ Александру Петровичу – майору (посмертно)
- ГРИЦАЕНКО Виталию Николаевичу – старшему лейтенанту (посмертно)
- КАГАЛУ Максиму Владимировичу – старшему лейтенанту (посмертно)
- СЛИСАРЧУКУ Артему Александровичу – старший лейтенант (посмертно)
Звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда"
- ПОНОМАРЕНКО Сергею Ивановичу – капитану
- САВИЧУ Виталию Григорьевичу – подполковнику
- ШИЛИМОВУ Виктору Евгеньевичу – капитану Государственного бюро расследований.