Президент Украины Владимир Зеленский выдал указ о присвоении героя Украины 8 военным служащим, 5 из них – посмертно. Они получили отличие за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и верность военной присяге.

Главное Убийство режиссера в Мариуполе и зверства врага под Киевом: основное за 39-й день войны

Звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда"

АДАМОВСКОМУ Олегу Олеговичу – майору (посмертно)

Олегу Олеговичу – майору (посмертно) БРИНЖАЛЕ Александру Петровичу – майору (посмертно)

Александру Петровичу – майору (посмертно) ГРИЦАЕНКО Виталию Николаевичу – старшему лейтенанту (посмертно)

Виталию Николаевичу – старшему лейтенанту (посмертно) КАГАЛУ Максиму Владимировичу – старшему лейтенанту (посмертно)

Максиму Владимировичу – старшему лейтенанту (посмертно) СЛИСАРЧУКУ Артему Александровичу – старший лейтенант (посмертно)

Звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда"