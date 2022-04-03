Президент України Володимир Зеленський видав указ про присвоєння героя України 8 військовим службовцям, 5 із них – посмертно. Вони отримали звання за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, й вірність військовій присязі.
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Звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка"
- АДАМОВСЬКОМУ Олегу Олеговичу – майору (посмертно)
- БРИНЖАЛІ Олександру Петровичу – майору (посмертно)
- ГРИЦАЄНКУ Віталію Миколайовичу – старшому лейтенанту (посмертно)
- КАГАЛУ Максиму Володимировичу – старшому лейтенанту (посмертно)
- СЛІСАРЧУКУ Артему Олександровичу – старшому лейтенанту (посмертно)
Звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка"
- ПОНОМАРЕНКУ Сергію Івановичу – капітану
- САВИЧУ Віталію Григоровичу – підполковнику
- ШІЛІМОВУ Віктору Євгеновичу – капітану Державного бюро розслідувань.
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