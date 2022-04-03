Президент України Володимир Зеленський видав указ про присвоєння героя України 8 військовим службовцям, 5 із них – посмертно. Вони отримали звання за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, й вірність військовій присязі.

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Звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка"

АДАМОВСЬКОМУ Олегу Олеговичу – майору (посмертно)

Олегу Олеговичу – майору (посмертно) БРИНЖАЛІ Олександру Петровичу – майору (посмертно)

Олександру Петровичу – майору (посмертно) ГРИЦАЄНКУ Віталію Миколайовичу – старшому лейтенанту (посмертно)

Віталію Миколайовичу – старшому лейтенанту (посмертно) КАГАЛУ Максиму Володимировичу – старшому лейтенанту (посмертно)

Максиму Володимировичу – старшому лейтенанту (посмертно) СЛІСАРЧУКУ Артему Олександровичу – старшому лейтенанту (посмертно)

Звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка"

ПОНОМАРЕНКУ Сергію Івановичу – капітану

Сергію Івановичу – капітану САВИЧУ Віталію Григоровичу – підполковнику

Віталію Григоровичу – підполковнику ШІЛІМОВУ Віктору Євгеновичу – капітану Державного бюро розслідувань.

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