Международный валютный фонд утвердил программу сотрудничества с Украиной на 5 миллиардов долларов. Киев получит первый транш в размере 2,1 миллиарда долларов. А это на 200 миллионов больше, чем планировалось. Средства поступят напрямую в бюджет страны и будут направлены на преодоление последствий пандемии коронавируса.

Транш от МВФ

Об этом в эфире 24 канала говорил народный депутат со "Слуги народа" Даниил Гетманцев. И добавил, что увеличить транш удалось во время последних переговоров.

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По его словам, обычно эти деньги поступают в золотовалютные резервы Нацбанка для стабилизации финансовой ситуации в стране. Сейчас их используют на те статьи, которые предусмотрены в законе о госбюджете.

Говорить о том, что мы можем прямо проследить движение денег, поступающих в бюджет, как минимум, непрофессионально. Госбюджет – это общая корзина, куда зачисляются эти деньги, и оттуда их используют на предусмотренные цели,

– отметил Гетманцев.

Он добавил, что на фонд борьбы с коронавирусом выделят 64,6 миллиарда гривен.

Что известно о первом транше от МВФ? Первый транш Международного валютного фонда объемом в 2,1 миллиарда долларов уже направили в Украину. Он должен поступить 11 июня. Остальная сумма будет поэтапно разделена еще на 4 транша.

Новые требования от МВФ

Нардеп подчеркнул, что речь идет о продолжении реформ, которые уже происходят – это земельная реформа, углубление реформ в сфере банковского сектора, продолжение образовательной и медицинской реформ, а также рыночные цены на тарифы.

"Это означает не повышение, а наоборот снижение в связи с низкими ценами на газ", – объяснил Гетманцев.

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О медицинской реформе

Как отметил Гетманцев, реформировать медицинскую сферу – необходимо и это обязательно будет сделано.

"То, что происходят в наших медучреждениях, – это ужас. Когда деньги идут за пациентом, когда больницы зарабатывают на себя деньги сами за качественно предоставленные услуги – правильная вещь и ее надо ввести. То, как внедрялась эта идея при прежней власти, – на очень низком уровне исполнения. Это надо скорректировать в интересах Украины, а не в интересах иностранных поставщиков лекарств", – подытожил Гетманцев.